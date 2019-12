Ecoute – famille: un service téléphonique ouvert tout l’été

Le service écoute-famille de l’Unafam — 01 42 63 03 03 — restera ouvert tout l’été aux horaires habituels (du lundi au vendredi de 9h à 18h). Ce service téléphonique est assuré par une équipe de psychologues afin d’apporter écoute et soutien aux proches de personnes souffrant de troubles psychiques (névroses, psychoses, addictions, dépressions). L’Unafam a décidé de reconduire l’expérience initiée en 2009.

L’ouverture du service écoute-famille pendant les mois de juillet et août a permis de répondre à plus de 2000 appels de ces familles qui se sentent d’autant plus isolées, à cette période de l’année, que les services sociaux et les structures de soins sont en partie fermés.

L’Unafam est ainsi fidèle à sa vocation de soutien des familles.

Contacts : 01 42 63 03 03 ou ecoute-famille@unafam.org