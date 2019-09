« Ecoute et apprends » : un site d’apprentissage nomade

Le site www.ecoute-et-apprends.fr propose aux adolescents une méthode plus ludique pour apprendre leurs leçons. Il s’adresse aux collégiens, scolarisés ou non, en volonté de progression ou en difficulté scolaire, en recherche de temps et en désir de travailler autrement avec les nouveaux outils de communication. Car les cours sont audio à télécharger. Les sujets proposés sont établis par des professionnels d’après le programme scolaire du collège, enregistrés en studio par des acteurs pour une meilleure qualité d’écoute. Il suffit de les télécharger sur un ordinateur, puis sur un lecteur type MP3, Ipod, téléphone, …comme lors d’un téléchargement de musique. Une utilisation facile pour apprendre, réviser où et quand ils le veulent !

Les cours sont disponibles sur les sujets d’histoire, de géographie, d’instruction civique, de français, d’anglais avec les verbes irréguliers. De nouveaux thèmes sont apportés régulièrement pour compléter leur culture.

Cet accompagnement scolaire peut apporter une aide réelle aux adolescents en échec scolaire mais également à ceux contraints de travailler chez eux parce qu’ils sont déscolarisés, ou malades, ou présentant un quelconque handicap physique ou visuel. Il concerne aussi les enfants dyslexiques, ceux qui ont une meilleure mémoire auditive que visuelle.

Enfin, ces cours audio téléchargés peuvent permettre des remises à niveau, une aide à l’apprentissage du français pour les étrangers ou simplement une écoute comme des livres audio.

En savoir plus : www.ecoute-et-apprends.fr