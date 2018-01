Économie sociale et solidaire et handicap : Un accord ?

L’UDES se penche sur le sujet de l’emploi des personnes handicapées pour créer des liens entre économie sociale et solidaire et handicap

Aboutir à un accord multi professionnel « économie sociale et solidaire et handicap » au printemps 2018 : Tel est le but fixé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES), qui vient d’ouvrir, avec l’ensemble des organisations syndicales de salariés, une négociation sur l’emploi des personnes en situation de handicap dans l’économie sociale et solidaire. Objectifs : Améliorer la situation de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’ESS, contribuer à l’inclusion globale des personnes en situation de handicap et concourir à la qualité de vie au travail de tous les salariés couverts.

En parallèle, afin de disposer d’un diagnostic détaillé pour développer et cibler les actions les plus pertinentes, l’UDES et l’AGEFIPH réalisent actuellement un état des lieux chiffré sur l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur de l’ESS. Les premiers résultats sont attendus pour fin 2017.

Il y a quelques mois, en mars 2017, le baromètre national Chorum sur la qualité de vie au travail dans l’ESS avait quant à lui mis en évidence le fait que les salariés en situation de handicap étaient globalement moins satisfaits de leur qualité de vie au travail par rapport à l’ensemble des salariés du secteur.

« Il s’agit d’un véritable enjeu dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire, précise l’UDES. Ce futur accord s’inscrit dans une dynamique de négociation multi professionnelle débutée en 2006 avec la signature de l’accord sur la formation tout au long de la vie dans l’ESS. S’en est suivi la négociation puis la signature des accords sur :

L’égalité professionnelle femmes/hommes, le 27 novembre 2015

L’insertion professionnelle et emploi des jeunes, le 21 février 2014

La formation des dirigeants bénévoles, le 8 avril 2011

L’égalité et prévention des discriminations, le 23 mai 2011

Les parcours d’évolution professionnelle, 15 janvier 2011

La prévention des risques psychosociaux dont le stress au travail, le 31 juillet 2010. »

L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) rassemble 24 groupements et syndicats d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives), 16 branches et secteurs professionnels, et plus de 60 000 entreprises employant plus d’1 million de salariés.

Plus d’infos sur la préparation d’un accord économie sociale et solidaire et handicap : www.udes.fr