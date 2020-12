Ecole santé sociale Lyon Est: Des formations tout au long de la vie pour un vrai métier!

Listen to this article Listen to this article





L’École de Santé Sociale du Sud Est basée à Lyon forme chaque année des Auxiliaires de Vie. Madame Kurnik, formatrice coordinatrice du département « aide à la personne » nous accueille au sein de l’école pour nous expliquer les différentes démarches de formation de l’ESSE.

Quels types de formation proposez-vous ?

Nous proposons :

v des formations qualifiantes :

– Le DEAVS (Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale), diplôme de niveau V comme le CAP, le BEP… Les personnes qui suivent ces formations interviennent essentiellement au domicile de personnes âgées dépendantes, ou auprès de personnes porteuses d’un handicap avec qui nous entrons en contact par les biais des associations de maintien à domicile.

– Le Certificat d’Employé Familial. Cette formation est validée par la branche professionnelle des salariés particuliers employeurs. Les personnes formées interviennent au domicile des familles avec ou sans enfant, et des personnes autonomes.

– La Certification Assistant de Vie –Dépendance. Cette formation est également validée par la branche professionnelle des salariés particuliers employeurs. Les Assistants De Vie interviennent au domicile des personnes âgées dépendantes ou des personnes porteuses d’un handicap.

– Nous réalisons aussi chaque année des accompagnements dans le cadre de la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE).

v des modules de formation continue :

– Pour les salariés particuliers employeurs et les salariés des associations de maintien à domicile, avec également des accompagnements dans le cadre de la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE).

Enfin, nous proposons des Relais Assistant de Vie. Chaque relais comporte 5 séances de 3 heures et a lieu dans les Maisons du Département ou à la MEF (Maison des Emplois de la Famille). Ces rencontres s’effectuent en partenariat avec le Conseil Général du Rhône et la Fédération des Particuliers Employeurs de France. Elles permettent aux professionnels en activité d’échanger sur des pratiques professionnelles et des thématiques diverses en lien avec leur métier (relation d’aide, maladie d’Alzheimer, la posture professionnelle vis-à-vis de l’aidant familial …). Un nouveau relais ouvrira début octobre 2014.

Quel est le profil de personnes en formation ?

Dans nos formations nous accueillons des demandeurs d’emploi, des personnes en reconversion et des salariés. Les femmes représentent 90% des stagiaires, mais les hommes – présents en minorité – sont très appréciés par les personnes aidées. L’une des principales qualités que nous demandons, c’est de savoir gérer les aléas quotidiens dans le cadre d’une relation d’aide.

Quels types de modules trouve-t-on dans ces différentes formations ?

Les modules sont variés et toujours en relation avec les besoins du métier : entretien du linge, entretien du logement, cuisine familiale, aide aux déplacements, manutention et ergonomie, prendre soin de la personne, aider à la prise des repas, aide au couchage, rompre l’isolement, le toucher, la tenue et les attitudes professionnelles à adopter…

Nous recherchons des personnes qui aiment faire la cuisine et qui sont capables de proposer une cuisine variée. C’est l’un des moments de plaisirs les plus forts de la journée pour les personnes dépendantes, et c’est trop souvent le moins bien pris en compte.

La formation se déroule en modules ce qui permet de prendre en compte les modules déjà validés par le stagiaire. Une formation dure généralement neuf mois. Au cours de la formation il y bien sûr des stages qui représentent un part très importante de l’appréciation finale.

Qui sont les formateurs ?

Ce sont des professionnels diplômés du secteur qui connaissent parfaitement le terrain. Durant la formation les stagiaires rencontrent aussi des professionnels de terrain. Une douzaine de formateurs et auxiliaires de vie interviennent dans la formation.

Avez-vous des retours de personnes qui sont passées par votre école ?

Oui, régulièrement de la part des personnes qui ont trouvé un travail ou des personnes qui viennent voir les offres d’emplois de nos partenaires de l’aide au domicile.

Comment ces métiers sont-t-ils considérés ?

Ces métiers sont très souvent mal considérés. Pourtant ce sont des métiers à part entière, les professionnelles qui les l’exercent doivent s’adapter à longueur de journée, effectuer une intervention de qualité avec très souvent peu de moyens.

Ces salariés sont reconnus par les personnes aidées comme étant leur « rayon de soleil ».

Pour plus de renseignements : www.essse.fr et tél. 04 78 83 40 88 (secrétariat aide à la personne).