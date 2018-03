École inclusive : Un site internet pour les enseignants

Enfants et handicap

Un site internet pour sensibiliser à l’ école inclusive

« Une école pour tous, une vraie place pour chacun » : Tel est le leitmotiv du site internet « Pour une école inclusive » mis en place par l’Apajh, l’APF, l’Unapei et le Comité National Coordination Action Handicap (CCAH) avec le soutien du Groupe de protection sociale AG2R La Mondiale.

Cette plateforme d’information en ligne aux enseignants et à toute personne travaillant avec des enfants de télécharger gratuitement des fiches de sensibilisation au handicap (« Les différents handicaps », « Accueil et accessibilité », « Adaptations pédagogiques ») et des outils pédagogiques (affiches, infographies, vidéos…).

À découvrir sur : https://ecole-inclusive.org/