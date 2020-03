Echanges de bonnes pratiques France / Suède en matière d’emploi des personnes en situation de handicap

Organisé jeudi 2 décembre 2010 de 14h00 à 18h30 à l’Institut national de jeunes sourds de Paris (254, rue St Jacques Paris 5e), le séminaire sera modéré par Anne Voileau.

14h00 Ouverture du séminaire par Gunnar Lund, Ambassadeur de Suède en France et Thierry Dieuleveux, Secrétaire Général du Comité Interministériel de la Mission du Handicap Anne Voileau, Directrice de la revue ETRE Handicap Information et de la radio VIVRE fm

« Etat des lieux » Jean-François Dutheil, Directeur de l’INJS, Institut national de jeunes sourds de Paris

« De la formation professionnelle à l’emploi, comment faciliter le passage

– Exemple de l’INJS » Carl Älfvåg, Directeur Général, Handisam, Agence suédoise de coordination de la politique du handicap

« Un marché de l’emploi pour tous – le défi suédois » François Atger, Directeur de la communication, AGEFIPH, Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées

« L’emploi des personnes handicapées en France »

15h15 Débat avec le public

15h45 Pause café

16h00 Le marché de l’emploi dans sa réalité : regards croisés France – Suède

Lena Netterstrand, Directrice des ressources humaines, SAMHALL, Entreprise publique pour développer et insérer les personnes handicapées sur le marché du travail et Birgitta Roos, Responsable diversité, ICA, chaîne de grande distribution

« Nous pouvons faire plus » (Concept d’insertion) Séverine Reboullet, Directrice du Pôle Handipacte & Santé Sécurité au Travail, Groupe Casino

« Une politique d’emploi des PSH depuis 15 ans : est-ce légitime ?» Daniel Boriès, Insertion des personnes en situation de handicap, RATP

« RATP : Insertion et maintien dans l’emploi » Meta Troell, Analyste de l’environnement, Svensk Handel, Fédération suédoise des sociétés de commerce

« Qui s’en préoccupe ? Les entreprises commerciales et l’accessibilité : défis et succès » Florence Alpérine Béraudias, Manager de la Mission Handicap et de la diversité, IBM

« L’inclusion des personnes handicapées au sein d’IBM France »

17h30 Débat avec le public

18h00 Conclusion

18h15 Cocktail

Interprétation simultanée français-suédois-langue des lignes

Prière d’utiliser de s’inscrire par mail, fax ou courrier avant le 25 novembre 2010

Fax : 01 44 18 88 21

E-mail : ambassaden.paris-press@foreign.ministry.se

Ambassade de Suède, 17 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris

Tél. 01 44 18 88 43