Eaton remet une subvention à l’association EPI en faveur de personnes épileptiques

Eaton, un groupe industriel diversifié fort de 75 000 salariés dans le monde, conçoit et commercialise des solutions de protection électrique : onduleurs monophasés et triphasés, para-surtenseurs, logiciels de gestion d’énergie, et services.

Dans le cadre de sa politique globale d’aide aux communautés locales et conformément à son éthique, EATON a décidé de subventionner l’association locale EPI (Epilepsie, Progression, Intégration) qui s’est fixée pour mission d’aider les adultes épileptiques peu autonomes à s’intégrer et vivre au sein de notre société.

L’association EPI est notamment engagée dans EpiMouv, un projet d’étude de 3 ans soutenu par l’ANR/Techsan (Agence nationale de la recherche / Technologies pour la santé) auquel participent plusieurs jeunes adultes épileptiques. Le but est de détecter les crises d’épilepsies nocturnes par des capteurs de mouvements (technologie CEA-Leti transférée à l’entreprise MOVEA). Les six partenaires d’EpiMouv sont : EPI, CEA-Leti, MOVEA, CHU de Grenoble, CTR Médical et FCEs (Fondation des Caisses d’Epargne pour la Solidarité).

C’est en présence des différents partenaires du projet d’étude pré-industrielle EpiMouv que Hervé Tardy, Vice-président et Directeur Général de la Business Unit Distributed Power Solutions de Eaton remettra une subvention de 25 000 dollars, soit environ 19 000 euros (au cours du jour).