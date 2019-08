Easyjet poursuivie pour discrimination par des personnes handicapés

BOBIGNY, (AFP) – La compagnie Easyjet, poursuivie par trois personnes handicapées à qui l’accès à bord d’un avion avait été refusé parce qu’elles n’étaient pas accompagnées, sera jugée le 9 décembre au tribunal de Bobigny. Easyjet sera jugée pour “discrimination à raison d’un handicap”. Les trois plaignants s’étaient vu refuser l’accès à bord d’un avion à l’aéroport de Roissy, le 12 janvier 2009 ainsi que les 9 et 19 novembre 2009.

Le procès a été fixé au 9 décembre lors d’une audience de procédure vendredi à Bobigny. Avec ces refus d’embarquement, la compagnie de droit britannique affirme qu’elle s’est conformée aux réglementations européenne et britannique et évoque des raisons de sécurité. “Une réglementation européenne autorise les compagnies à refuser qu’une personne handicapée embarque si elle n’est pas accompagnée, s’il y a un risque pour la sécurité”, a dit à l’AFP l’avocat d’Easyjet Me Philippe Van der Meulen. “Contrairement à la France, l’Angleterre a adapté sa réglementation”, a-t-il ajouté.

“Chaque année, Easyjet embarque environ 350.000 personnes à mobilité réduite, qui sont accompagnées ou qui sont suffisamment autonomes pour embarquer seules et évacuer l’appareil rapidement en cas de problème”, a assuré Me Van der Meulen. Easyjet doit également être jugée à Paris en mars 2012 dans une procédure similaire.