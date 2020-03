EasyJet devant la justice pour discrimination envers des passagers handicapés

BOBIGNY, (AFP) – La compagnie aérienne à bas coûts easyJet, poursuivie par trois handicapés à qui l’accès à un avion avait été refusé parce qu’ils n’étaient pas accompagnés, est jugée vendredi au tribunal de Bobigny.

EasyJet, qui comparaît pour la première fois devant un tribunal correctionnel pour ce délit, doit également être jugée à Paris en mars 2012 dans une procédure similaire. EasyJet est poursuivie pour “discrimination à raison d’un handicap”. Les trois plaignants s’étaient vu refuser l’embarquement dans un avion à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 12 janvier 2009, ainsi que les 9 et 19 novembre 2009.

Avec ces refus d’embarquement, la compagnie de droit britannique affirme qu’elle s’est conformée aux réglementations européenne et britannique et évoque des raisons de sécurité. “Une réglementation européenne autorise les compagnies à refuser qu’une personne handicapée embarque si elle n’est pas accompagnée, s’il y a un risque pour la sécurité”, avait expliqué l’avocat d’easyJet, Me Philippe Van der Meulen. “Contrairement à la France, l’Angleterre a adapté sa réglementation”, avait-il ajouté.

Selon lui, “chaque année, easyJet embarque environ 350.000 personnes à mobilité réduite, qui sont accompagnées ou qui sont suffisamment autonomes pour embarquer seules et évacuer l’appareil rapidement en cas de problème”. Le Défenseur des droits est partie civile dans ce procès. En février 2009, Air France avait été condamnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) à verser 2.000 euros de dommages et intérêts à un couple de malvoyants, qui avait assigné la compagnie pour discrimination. Air France avait refusé de leur vendre des billets parce qu’ils étaient accompagnés d’un enfant de six mois.