Easy Rider en Alsace !

La semaine dernière, des motards du Bas-Rhin ont emmené en balade, dans les environs de Lembach, une centaine de personnes handicapées. Samedi dernier, en fin de matinée, quatre-vingt cinq motards ont convergé vers Lembach pour se retrouver au chalet du Club vosgien. Venus de clubs locaux, mais aussi strasbourgeois et allemands, ils ont répondu à l’invitation de Christian Michel, directeur FAS-FAM Adapei (association départementale de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis). Le bouche-à-oreille a fait le reste et une moto était pratiquement à disposition de chacun des cent handicapés mentaux ayant rejoint le groupe en bus… (DNA)