Dyspraxie et emploi: DMF et L’ADAPT organisent un atelier de réflexion à l’occasion de la journée des « dys »

Cet atelier aura pour but de mettre en commun les réflexions scientifiques, les études d’experts et l’expérience des familles en matière d’accompagnement des personnes dyspraxiques sous l’angle de la construction de l’identité et du développement des potentiels de la personne dans la scolarité et son parcours vers l’emploi. Les personnes intéressées pourront y assister sur inscription obligatoire. Les enfants et les jeunes dyspraxiques sont entourés de professionnels, spécialistes médicaux, enseignants, AVS depuis leur entrée dans le système scolaire, jusqu’au moment de leur insertion professionnelle. Mais obligés de se spécialiser, ces professionnels abordent difficilement l’individu dans sa globalité et les facteurs favorisant sa construction. Or, tous, parents comme professionnels ressentent le besoin d’entrer pleinement en contact avec ces personnes-individus au mode de fonctionnement différent affecté par ce handicap invisible qu’est la dyspraxie.

Pour tenter d’avancer sur ce chemin difficile de la construction collective d’un savoir, DMF a décidé de poursuivre la réflexion de son Comité Interdisciplinaire d’Études sur la Dyspraxie et d’organiser ce deuxième atelier en partenariat avec L’ADAPT . Il s’articulera autour de quatre thématiques alimentées par des réflexions scientifiques et des études d’experts :

1 – Construction de mon identité : étapes clefs d’une réussite souhaitée

2 – Identité personnelle et insertion professionnelle

3 – Identité, scolarité et ordinateur

4 – Influence de la famille dans le développement de mon identité personnelle

Un colloque ouvert à tous

Parents expérimentés, enseignants, inspecteurs d’Académie, médecins, ergothérapeutes, psychologues mais aussi participants issus d’autres expériences de différences sont invités à mettre en commun l’ensemble de leurs expériences individuelles construites avec et pour des personnes dyspraxiques.

Un atelier qui aura un impact sur les recherches actuelles

Cet atelier sera entièrement enregistré et l’intégralité des débats seront mis à la disposition de ses participants. Un site collaboratif www.ecole2demain.org permettra à chacun d’entre eux de poursuivre au delà du 10/10/10 cette construction collective et de se nourrir de l’expérience de l’autre. Les débats alimenteront plusieurs travaux en cours parmi lesquels un projet de recherche en partenariat avec ERDF/DMF et l’Université Lyon I : La dyspraxie de l’école à l’entreprise : accueil, adaptations, insertion professionnelle et une prochaine publication qui reprendra les actes et travaux ultérieurs.

Le 10/10/2010, de 13h30 à 17h30, au siège de L’ADAPT Tour ESSOR, 14 rue Scandicci – 93 508 Pantin