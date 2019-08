Dyskératose Congénitale : un nouvel espoir

A peine 100 personnes en France. A peine 100 personnes qui souffrent sur 63 Millions de Français. La Dyskératose Congénitale est une maladie génétique rare. Cependant, les mécanismes cellulaires fondamentaux qu’elle touche font d’elle un modèle clinique unique dans la lutte anti-cancer.

La Dyskératose Congénitale a pour particularité de se manifester à la petite enfance et les plus souvent chez les garçons. Les symptômes diffèrent d’un individu à l’autre : dysfonctionnement de la moelle osseuse, déficit immunitaire global, fibrose pulmonaire et atteintes cutanées, pour ne nommer que les plus caractéristiques.

L’Association Française de la Dyskératose Congénitale (AFDC) a été créée en avril 2007 par les parents du petit Alexandre dont le pronostic vital ne laissait guère d’espoir. Confrontés à l’insupportable, ils ont vu naître le désir de jouer un rôle actif, en tentant de diminuer les difficultés existantes, liées de façon générale à la problématique des maladies rares.

L’engagement des membres de l’AFDC a abouti au projet : « Etude France Dyskératose ».

L’objectif du projet est de recueillir un maximum de données cliniques sur les patients atteints, afin d’améliorer l’état des connaissances sur cette maladie, de mieux définir les circonstances du diagnostic, d’améliorer le traitement et les modalités de prise en charge. Les cliniciens de 4 hôpitaux participent à cette nouvelle démarche : ceux des hôpitaux Robert Debré et Saint-Louis à Paris, de l’hôpital La Timone-Enfants à Marseille et de l’hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Les coûts inhérents à cette étude qui débute le 1er octobre 2008 ont été estimés à 40.000 €. L’AFDC a déjà recueilli 20 000 euros de dons en provenance de particuliers et d’entreprises de la région. Il faut trouver les 20 000 euros restant nécessaires à la réalisation du projet dont les résultats seront bénéfiques à court terme aux professionnels de santé et répondront aux besoins spécifiques des personnes atteintes de cette maladie rare.

Chaque don effectué au bénéfice de l’AFDC, association reconnue d’intérêt général, est déductible des impôts à hauteur de 66% pour les particuliers. Au niveau des entreprises : les dons consentis ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant.

Association Française de la Dyskératose Congénitale

Site internet : http://www.afdc.asso.fr

10 rue des Aires

34980 MONTFERRIER SUR LEZ

Contact : contact@afdc.asso.fr

Tél : 04 67 56 24 84 / 06 20 92 59 92