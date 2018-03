Dys : Un guide « Parcours de santé » édité par la HAS

La HAS publie un guide « Parcours de santé » pour encadrer et accompagner les troubles dys

Dans le but de mieux organiser la prise en charge des personnes vivant avec un trouble dys, la Haute Autorité de santé (HAS) publie un guide « Parcours de santé » destiné à informer et sensibiliser les familles mais aussi les enseignants et les professionnels du secteur médico-social. « Ce guide répond à la nécessité de prendre mieux en compte les besoins spécifiques des enfants dys et de rendre plus efficace leur prise en charge, explique la HAS. Il explique comment identifier les troubles, décrit les compétences demandées aux professionnels de santé et de l’éducation, réaffirme l’importance d’un repérage précoce et rappelle l’indispensable coordination des équipes ».

Ainsi la HAS précise :

« Ce guide s’adresse aux soignants et aux enseignants et clarifie le rôle et le moment des interactions de chaque intervenant. La HAS l’a élaboré dans l’objectif de favoriser une offre de soin adaptée à la sévérité ou à la complexité du trouble de chaque enfant.

À l’occasion de son travail, la HAS précise les différentes étapes de la prise en charge, dont le repérage de la difficulté du langage et des apprentissages de l’enfant et le diagnostic du trouble spécifique. A ce titre, elle propose des tableaux décrivant, pour chaque âge clé, les signes d’alerte et les actions à mettre en œuvre en cas de difficulté dans les différents domaines d’apprentissage. La HAS met l’accent sur la collaboration entre l’éducation nationale et les soignants dont les projets respectifs sont imbriqués dans le parcours de santé ».

Pour en savoir plus sur le guide « Parcours de santé » sur les troubles dys édité par la HAS, et pour accéder au guide : www.has-sante.fr