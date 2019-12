Dynapost signe la Charte de la Diversité, symbole de son engagement dans la lutte contre toutes les formes de discrimination

Daniel Guérin, Directeur Général de Dynapost, filiale de Docapost, holding du groupe La Poste, a signé la Charte de la Diversité* et s’engage ainsi aux côtés de plus de 2 500 entreprises déjà signataires.Cette étape marque la volonté de Dynapost de respecter et de mettre en oeuvre les principes de la Charte en luttant contre toutes les formes de discrimination et de refléter en son sein la diversité de la population française. « La diversité est le fondement de notre entreprise, mais elle est aussi et surtout un état d’esprit » a ainsi souligné Daniel Guérin. Ce principe s’inscrit pleinement dans une démarche de responsabilité sociale et sociétale.

« La diversité et le contenu de la Charte sont cohérents avec notre histoire et nos valeurs et celles du groupe La Poste » a également rappelé Daniel Guérin. Avec la signature de la Charte de la Diversité,

Dynapost réaffirme son intention de poursuivre les initiatives déjà menées depuis plusieurs années en faveur de la diversité.Dynapost, plus que jamais consciente de sa responsabilité sociétale, mais aussi de la richesse

humaine que peut induire la diversité en général et l’intégration des salariés handicapés en particulier, s’est également engagée dans une démarche en faveur de l’emploi des personnes handicapées. La mise en place de cette politique s’appuie sur un diagnostic préalable réalisé par le cabinet TH Conseil, spécialiste référencé par les AGEFIPH**. « La culture de l’entreprise, la correspondance des niveaux de qualification, la souplesse des horaires de travail et l’existence de partenariats avec le secteur protégé et adapté sont autant d’atouts favorables à une politique volontariste d’emploi des travailleurs handicapés ».

Rappelons aussi que Dynapost participe chaque année au « Train de l’emploi et de l’égalité des chances », affirmant ainsi son engagement en faveur de l’emploi, de la diversité et de la différence.

* Charte installée par le Secrétariat Général de la Charte de la Diversité à l’initiative d’IMS Entreprendre pour la Cité

** Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées

A propos de Dynapost

Dynapost, filiale de Docapost (groupe La Poste) et de Néopost, est le spécialiste de la logistique documentaire et des Services Généraux au sein des entreprises.

Elle propose une gamme étendue de services pour répondre aux besoins des entreprises : Pôle expertise (conseil, ingénierie, diagnostic, formation …), solutions documentaires (gestion de salle courrier, dématérialisation, reprographie, archivage…) et solutions tertiaires (FM multi‐services, intendance, pilotageFM…).

www. dynapost.fr