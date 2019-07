Dynamo International, 2nd Forum International des Travailleurs Sociaux de Rue

Dans le cadre de l’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Dynamo International a organisé un Forum sur le travail social de rue en Europe et dans le monde, offrant aux jeunes et aux travailleurs sociaux l’occasion d’échanger des bonnes pratiques ainsi que leurs expériences. Ce forum intitulé « Les mots de la rue : travail de rue, droits de l’Enfant, Pauvreté et Exclusion sociale » a eu lieu du mardi 26 octobre au vendredi 29 Octobre.

Dynamo International est un réseau d’organisations de 36 pays qui regroupe les acteurs sociaux spécialisés dans le travail de proximité. Les travailleurs de rue agissent comme un relai essentiel dans la prise en charge des personnes en grande précarité. L’objectif du Forum de cette année s’est focalisé sur l’importance vitale du droit de l’Enfant car bien que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant adoptée en 1989 soit la convention la plus ratifiée dans le monde, des millions d’enfants sont encore victimes de la pauvreté et d’exclusion sociale.

Un large éventail d’intervenants de haut niveau étaient présent lors de la cérémonie d’ouverture qui a eu lieu le mardi 26 octobre. László Andor, Commissaire pour l’Emploi, les Affaires Sociales et l’Inclusion a souligné l’important travail effectué par les acteurs sociaux de rue, en leur disant :

« Alors que les travaux de la Commission européenne – en termes de changement des conditions sociales – peuvent avoir un impact dans deux, cinq ou dix ans, votre travail a un impact direct et immédiat ; c’est pourquoi nous devons unir nos forces : il est de notre devoir de soutenir autant que possible ceux qui peuvent avoir un impact direct sur les conditions sociales. »

Les activités du Forum comprenaient des ateliers, des tables rondes et des conférences, dans plusieurs sites de Bruxelles. Des animations de rue et les visites d’associations membres des groupes « Traces de Rue » et « Vlastrov », ont également été organisées pour les participants venus de pays étranger.

Une série de 23 recommandations pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en particulier contre la pauvreté des enfants, ont été produites et présentées aux décideurs politiques, le vendredi 29 Octobre au Parlement européen.

