Dynamiser les diabétiques

L’Association Française des Diabétiques (Afd) propose dans 8 départements, dès la mi-septembre, des groupes de rencontres et des entretiens personnalisés, gratuits et ouverts à tous les diabétiques. Ce dispositif appelé « Dynamisation qualité de vie diabète », unique en France, est animé par des « patients experts », bénévoles formés l’Afd. Il est soutenu par l’Assurance maladie en complément de son service d’accompagnement Sophia.

Les 8 départements concernés par le programme de l’Afd, qui font partie des sites pilotes de la Cnam, sont les Puy de Dôme, Loiret, Seine-Saint-Denis et 5 départements de la région Midi-Pyrénées Ariège, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées et Tarn. Ce projet national a vocation à s’étendre et à se renouveler grâce à l’implication des associations locales membres de l’Afd.

Tous les renseignements sur le site : : http://www.afd.asso.fr