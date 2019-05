DuoDay une nouvelle édition prometteuse

DuoDay : Emploi & handicap en Duo

Pour la deuxième année aura lieu le 16 mai 2019, partout en France, l’opération DuoDay. Cette opération destinée aux entreprises du secteur privé et public permettra la formation de duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires dans de nombreuses entreprises, collectivités ou associations. L’Objectif du concept Duoday est de dépasser les préjugés et d’avancer vers l’inclusion professionnelle et sociale grâce à une relation directe entre le demandeur d’emploi et le professionnel en situation de travail. Le principe DuoDay est simple, une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à l’occasion d’une journée une ou plusieurs personnes en situation de handicap, en duo avec des professionnels volontaires. Les personnes handicapées qui souhaitent participer à cette journée comme les structures doivent s’inscrire au préalable sur un site dédié pour permettre aussi de mettre en lien les vocations avec les professionnels qui exercent les métiers souhaités par les demandeurs d’emploi.

Au programme de cette journée : découverte du métier, participation active, immersion en entreprise. Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de regard et, ensemble, dépasser nos préjugés. De grandes entreprises comme Thales ou Michelin se sont montrées satisfaites de cette opération avec l’objectif de l’accentuer cette année.

Accédez au site officiel

Duoday, le 16 mai, est ouvert :

– aux personnes en situation de handicap

– actuellement sans emploi ou encore accueillies en ESAT, EA…

– âgées d’au moins 14 ans

– quel que soit le handicap.