DuoDay : Un appel lancé aux candidats en situation de handicap

Ecouter article Ecouter article





Les employeurs lancent un appel aux candidats en situation de handicap à l’occasion de la nouvelle édition du DuoDay

À l’approche de la prochaine édition du DuoDay, qui aura lieu le 18 novembre 2021, lors de la SEEPH 2021, les employeurs appellent les personnes en situation de handicap à se mobiliser pour répondre aux 18 000 offres de duos déjà disponibles.

La prochaine édition de l’opération DuoDay se déroulera dans toute la France le 18 novembre 2021. Le principe : proposer à une personne en situation de handicap de composer, le temps d’une journée, un duo avec un professionnel pour découvrir son poste, ses missions et son environnement de travail. Il s’agit donc d’une journée d’immersion qui a pour objectif de faciliter leur insertion dans l’emploi et de créer de nouvelles opportunités professionnelles. Forte de ses précédents succès, la quatrième édition aura lieu pendant la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH).

Aujourd’hui, à quelques semaines de l’opération, près de 6 000 employeurs ont d’ores et déjà déposé plus de 18 000 offres de duos sur la plateforme duoday.fr. Ainsi, les employeurs, en partenariat avec le Secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées et de ses partenaires l’Agefiph, le FIPHFP, Cap Emploi, Pôle Emploi, le réseau des Missions Locales et l’Algeei, appellent les personnes en situation de handicap à s’y inscrire massivement à leur tour.

Qui peut s’inscrire à un duo ?

– Les personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi ;

– Les collégiens dès 14 ans, les apprenants dont les apprentis ;

– Les personnes travaillant en ESAT ;

– Les personnes qui travaillent en entreprise adaptée.

En quoi consiste le DuoDay ?

Pour les personnes en situation de handicap, l’opération DuoDay offre la possibilité de découvrir un environnement de travail, de préciser un projet professionnel, d’amorcer un parcours d’insertion, mais aussi de se faire identifier par un employeur et avoir l’opportunité de lui présenter son parcours professionnel et ses compétences.

« En moyenne, 10% des duos formés aboutissent à des offres d’emploi, de contrat d’apprentissage ou de stage, précisent les organisateurs. DuoDay est aussi une opportunité singulière de se rencontrer pour changer de regard et dépasser les préjugés sur l’emploi et le handicap ».

Une édition 2020 réussie malgré le contexte sanitaire complexe

Malgré les mesures de confinement successives et malgré une édition en distanciel, le DuoDay 2020 avait rassemblé : 12 404 employeurs inscrits ; 19 113 personnes en situation de handicap inscrites ; près de 10 000 duos réalisés dont 7 147 duos enregistrés sur la plateforme ; et 2 900 structures accompagnantes impliquées.

Que vous soyez étudiants ou en recherche d’emploi, rendez-vous sur le site duoday.fr ou par téléphone au 0800 386 329 pour vous inscrire.