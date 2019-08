Dubaï expose des artistes handicapés

Un site Web proposant quarante œuvres d’art sur le thème « l’eau » a ouvert à Dubaï. Ces œuvres ont été créées par des artistes présentant une déficience intellectuelle originaires des Pays-Bas, de la Belgique, de la Suisse et de Dubaï.

Sur le site Web http://www.voteforbeautifulpeople.com, lancé par M. Saeed Al Nabouda, PDG de Dubaï Culture and Art, les visiteurs seront invités à voter pour leur œuvre d’art préférée et auront l’occasion de remporter de superbes prix. Les douze œuvres d’art qui recevront le plus de votes seront utilisées comme décoration pour un service à café. Le vote se terminera le 1er septembre et les gagnants seront annoncés le 31 octobre par SAR la Princesse Haya de Dubaï. Cet évènement se déroulera à l’hôtel Grand Hyatt, où les œuvres d’art seront exposées. Cette exposition partira ensuite en tournée.

« Beautiful People » est un concept de café social et durable qui met en lumière les artistes présentant une déficience intellectuelle. « Beautiful People » est une initiative néerlandaise, présente aussi en Suisse, qui débutera ses activités à Dubaï le 31 octobre prochain.

En savoir plus : www.beautifulpeople.nl ou www.beautifulpeople.ae