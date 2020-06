Une maman ordinaire qui se retrouve au cœur d’une machine extraordinaire. Une spirale dans laquelle elle découvrira les incohérences du système auquel elle avait confié ses enfants. Après la solitude et la peur de l’échec, elle se révolte en découvrant que des solutions existent mais ne sont mises en place qu’au compte-gouttes et de façon très éparse. Ce livre n’est pas seulement le témoignage du quotidien de cette maman d’enfants dyslexiques que les Québécois appellent aussi «désappointants», il met en évidence certains dysfonctionnements parfois même là où on ne les soupçonnerait pas. Il ouvre une voie et des axes de réflexions.

Il touchera bien plus loin que la masse des familles ayant cette particularité car il intéressera tous ceux qui face à l’injustice refusent de se résigner.

L’auteur, Corinne Richard, a exercé le métier d’assistante familiale pour le compte du conseil général de Provence. Toujours soucieuse de réagir avec pertinence aux situations de souffrances qu’impose notre société aux enfants en difficultés, elle poursuit son combat contre le désengagement chronique des institutions en informant et en proposant des alternatives objectives.

« De la diselcsi à la dyslexie » Du très compliqué au pas si simple de Corinne Richard Ed. Cheminements collection Noème, 216 pages, Prix : 15 euros