Du tennis en veux-tu en voilà !

À quelques semaines du tournoi de Roland Garros, Handirect et Sport et Handicaps vous proposent un tour d’horizon des tournois du Grand Chelem au programme desquels est désormais inscrite une épreuve en fauteuil.

Début juin, Roland Garros accueillera sur l’un de ses courts annexes la septième édition de ses tournois réservés aux joueurs en fauteuil. Simple et double seront au programme. Stéphane Houdet défendra son

titre en simple, Frédéric Cattanéo ayant été sacré au côté du Japonais Shingo Kunieda en double en 2012. L’Open de France a souvent souri aux tricolores qui sont présents au palmarès du double sur cinq des six éditions déjà jouées. Avec sa victoire décrochée face au Japonais Shingo Kunieda en 2012, Stéphane Houdet est le premier français à s’être imposé en simple sur l’un des quatre tournois majeurs. Les tricolores se sont fait une véritable spécialité du double avec pas moins de quatre joueurs vainqueurs d’au moins une finale, auxquels s’ajoute une femme. Florence Gravellier est en effet la seule joueuse de l’Hexagone à s’être illustrée avec deux victoires sur l’Open d’Australie. Si Roland Garros en est à sa septième édition, il en est pas moins le dernier de la classe dans l’ordre chronologique.

L’Open d’Australie est le précurseur en la matière avec une première édition officielle jouée en 2002. Wimbledon sera le premier tournoi organisé sur une surface en herbe en 2005. Le tournoi britannique

se limite depuis à un double. L’US Open lui a emboîté le pas la même année. Wimbledon cantonné au double, le Grand Chelem n’est possible que pour cette épreuve. Seule la Néerlandaise Esther Vergeer l’a réalisé. C’était en 2009 et 2011. La meilleure joueuse de tous les temps a décidé de mettre un terme à sa carrière fin 2012 après avoir remporté pas moins de 43 tournois du Grand Chelem dont 21 en simples. Elle est en outre la seule à figurer au palmarès de Roland Garros et de l’US Open en simple comme en double ! Chez les hommes le plus décoré est le Japonais Shingo Kunieda. Vainqueur à deux reprises en simple à Roland Garros, il cumule 18 victoires en Grand Chelem à parité parfaite entre simples et doubles. Redevenu numéro un mondial aux dépens de Stéphane Houdet il sera l’un des grands favoris sur la terre battue de l’Open de France début juin.

Le programme de roland Garros

Mercredi 5 juin : premier tour simples et doubles (messieurs et dames)

Jeudi 6 juin : deuxième tour simples et doubles (messieurs et dames)

Vendredi 7 juin : finales

Les tournois du Grand Chelem en chiffre

2002 L’Open d’Australie est le premier tournoi du Grand Chelem à avoir inscrit une épreuve de tennis fauteuil labellisée à son programme. C’était en janvier 2002.

5 C’est le nombre de joueurs français à s’être imposés sur un tournoi du Grand Chelem. Stéphane Houdet est le seul à avoir remporté l’un de ces tournois en simple. Michael Jeremiasz, Nicolas Peifer, Frédéric

Cattanéo et Florence Gravellier ont quant à eux brillé en double.

2 C’est le nombre de Grand Chelem réalisés par la Néerlandaise Esther Vergeer. Une passe de quatre réussie en double en 2009 et 2011. Elle est la seule à avoir réalisé un sans-fautes sur une année civile.

43 C’est le nombre de tournois du Grand Chelem remportés par la Néerlandaise Esther Vergeer.

Article réalisé en partenariat avec www.sportethandicaps.com