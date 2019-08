Du sport pour sensibiliser les entreprises

La 2e édition du Tournois inter-entreprises handibasket se déroulera le 19 juin à Meylan (Isère). Organisé par ISI (Isère Sport Insertion) et Meylan Grenoble Handibasket, cet événement a pour objectif de changer le regard sur le handicap dans le monde du travail de manière atypique.

« Pour une fois, les salariés valides se mettent en situation de handicap et non l’inverse, lance Daniel Clot, président d’ISI. Le temps d’un soir, tout le monde évolue au même niveau et ce sont même les personnes handicapées, à travers les joueurs du MGH, qui dominent les valides sur l’activité handibasket. C’est cela qui impressionne.»

Le tournoi handibasket se déroule en deux phases. En effet, quelques semaines avant l’événement en lui-même, une action de sensibilisation a lieu dans l’entreprise. Le but : améliorer le regard du monde de l’entreprise vis à vis du public handicapé afin de faciliter son insertion professionnelle. D’abord, Daniel Clot et Ludovic Sarron, responsable communication du MGH se déplacent ainsi une fois dans les locaux de chaque entreprise participante (issue du bassin grenoblois). Il s’agit de la phase de sensibilisation. Chaque salarié peut participer à cette rencontre d’environ deux heures au cours de laquelle il pourra assister à une démonstration de handibasket par des joueurs de l’équipe de France appartenant au MGH, s’initier à la discipline et effectuer un parcours en fauteuil de ville au sein de l’entreprise. En parallèle, les employés sont invités à un colloque-débat sur le handicap en entreprise.

Une forme unique et originale

Suite à cette première rencontre, sept à dix employés volontaires de chaque entreprise vont la représenter au cours du tournoi. L’équipe est complétée par un ou deux demandeurs d’emploi handicapés inscrits à Cap Emploi 38 (label d’une offre de service public pour l’insertion professionnelle des handicapés), un membre d’Ohé Prométhée (réseau associatif pour l’insertion professionnelle des handicapés, labellisée Cap Emploi) et un joueur du MGH.

Neuf équipes d’entreprises du bassin grenoblois s’affrontent au cours de rencontres d’handibasket. « L’objectif est de sensibiliser les salariés à la problématique du handicap sous une forme ludique », explique Ludovic Sarron. En parallèle au tournoi, un espace privilégié est prévu afin d’organiser des rencontres entre les demandeurs d’emploi handicapés et les responsables d’entreprises. Les CV sont mis à disposition des entreprises en fonction des différents profils. « L’objectif n’est cependant pas de mener une action directe de recrutement mais bien de sensibiliser les salariés », précise Daniel Clot.

L’initiative d’ISI et du MGH est un projet qui est actuellement innovant. Le thème sport-handicap-entreprise n’a jamais été traité sous cet angle. Ce tournoi se veut aussi être un projet profondément humain. Handicapés, salariés, demandeurs d’emploi en situation de handicap et professionnels de l’insertion sont réunis dans des équipes de sport, au cours d’un tournoi à taille humaine. L’échange devient ainsi plus aisé et convivial. C’est cette situation privilégiée que Ludovic Sarron et son équipe veulent faire perdurer, pour contribuer à terme, au changement de regard envers la population handicapée.