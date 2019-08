Du sport en Rhône-Alpes !

Le Comité Régional Olympique et Sportif (Cros) s’est vu confier une mission par le Conseil Régional et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) pour développer des outils, favoriser et accompagner l’accueil des personnes en situation de handicap. En collaboration avec les Ligues Rhône-Alpes Handisport et Sport Adapté, le Conseil Régional et la DRJSCS, le Cros Rhône-Alpes a dans un premier temps développé deux outils d’information – livret club et livret pratiquant. Après une campagne de communication et de sensibilisation, le Cros vient de mettre en ligne le site Internet « Vivre un sport ensemble en Rhône-Alpes » une étape supplémentaire grand public encore plus accessible. Objectif : répertorier l’ensemble des associations et structures sportives proposant des services pour les personnes en situation de handicap (moteur, auditif, visuel, mental et psychique). La plateforme recense également les têtes de réseau, acteurs et organisateurs d’actions, les actualités et les évènements liés au sport et au handicap ainsi que les possibilités de formations et d’aides financières existantes.

www.sportethandicaps.cros-rhonealpes.fr