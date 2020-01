Du nouveau chez Handicap et Liberté

L’association Handicap et Libertés annonce l’ouverture d’un nouvel établissement à Vitry-sur-Seine, 16 rue Charles Infroit (94).

Cet atelier est destiné à la vente, la réparation et le prêt de fauteuils roulants et d’autres appareils d’aide à la mobilité pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Un service SOS dépannage de prêt de fauteuils roulants et autres appareils d’aide est disponible tous les jours y compris les week-end dans ces locaux, (SOS dépannage : 0 805 400 836). HANDICAP & LIBERTES 13, rue Nélaton 92800 Puteaux Tel/Fax : 01 47 74 62 19E-mail: contact@hal.asso.fr Site: www.hal.asso.fr