Du côté de nos voisins belges…

Rentabiliweb Belgique, filiale du groupe Rentabiliweb, lance le site handicap-information.com, le premier portail interactif communautaire destiné aux personnes souffrant d’un handicap et à leurs proches, Ce site comporte de nombreux articles concernant l’actualité des personnes handicapées, des informations sur l’accessibilité, des outils juridiques (évolution des législation en matière d’emploi, en matière d’accès, etc.) et des news sur les dernières innovations technologiques… L’aspect communautaire et la gestion du site ont été confiés à une équipe de personnes souffrant elles-mêmes d’un handicap majeur, et maitrisant parfaitement les problématiques des internautes concernés.

Via synthèse vocale

Le site intégrera bientôt d’autres modules, notamment des espaces de rencontre et de jeux, actuellement en cours d’adaptation ergonomique par les équipes de Rentabiliweb. Il sera également très prochainement accessible aux malvoyants et devrait sortir au cours des prochains mois dans une version ” html épuré ” qui permettra aux personnes atteintes de cécité visuelle totale de le consulter via leur synthèse vocale. Par ailleurs, le site TooX.com, plate-forme de jeux éditée par du groupe, avait été mis aux normes des claviers visuels et avait intégré les modules pour personnes malvoyantes dès la fin de l’année 2007. Il s’était également doté d’une signalétique précise visant à informer les personnes handicapées et à protéger les mineurs.