Du 9 au 16 août :

A travers un parcours de rencontres avec des spécialistes de l’implication du monde artistique et culturel en milieu hospitalier et auprès de personnes en situation d’handicap, ce stage propose aux participants français et allemands entre 18 et 30 ans plusieurs approches et pistes de réflexion. La diversité des démarches artistiques et des publics seront au coeur de cet atelier : chorégraphes, danseurs, musiciens, comédiens, metteur en scène, clowns, auteurs intervenants auprès de publics hospitalisés ou handicapés ; personnels soignants et animateurs ; personnes en situation de handicap qui ont participé ou assisté à des interventions artistiques…

Le programme de l’atelier proposera des rencontres-discussions mais aussi des ateliers pratiques, des mises en situation et des visites.

Artistes associés :

Julie Châteauvert, chorégraphe et artiste multidisciplinaire(Montréal)

Judith Lesur, auteur, metteur en scène, réalisatrice, intervenante auprès de personnes âgées (Lyon)

Martine Meirieu, metteur en scène, intervenante auprès d’enfants handicapés ou dits «sans solution» (Lyon)

Vivre aux éclats, clowns professionnels en établissements pédiatriques et gériatrique autour de Lyon

ainsi que de nombreux artistes, médecins, infirmiers,…

coûts: 300 euros, hébergement et restauration compris!

www.plateforme-plattform.org