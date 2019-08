Du 6 au 12 juillet à Bourg-en-Bresse: l’invention musicale écrite

Pour le deuxième temps fort de 30#15, Résonance Contemporaine invite à découvrir le processus et les enjeux de la création musicale en réunissant grand public, musiciens amateurs en situation de handicap ou non, étudiants, professeurs et élèves d’écoles de musique, jeunes compositeurs et compositeurs renommés, autour du travail d’écriture.

Ateliers de composition en direct, stages, rencontres, concerts, créations …

Deux stages de composition musicale écrite et électroacoustique permettront aux musiciens amateurs ou élèves d’écoles de musiques d’expérimenter et d’approfondir leur technique d’écriture musicale et d’élaborer une composition à l’aide de sources hétérogènes, traitée en direct par ordinateur.

Ces stages, sur inscription, donneront lieu à une restitution publique les 10 et 11 juillet.

Deux ateliers permettront au grand public de suivre l’évolution du travail de création et de composition :

– Les Percussions de Treffort montreront comment le compositeur travaille à donner forme à une pièce à partir de l’émergence d’une idée musicale.

– l’Ensemble de Six Voix Solistes dirigé par Alain Goudard invitera le public à découvrir le travail d’exploration de l’œuvre à travers l’échange qui s’établit entre le compositeur, le chef de chœur et les chanteuses, autours des compositions de Pedro Palacio et de Lucien Guérinel.

Une rencontre avec le compositeur Jean-Serge Beltrando permettra d’aborder les thématiques du langage musical contemporain, de son rapport à l’électroacoustique, au théâtre musical et à l’improvisation.

Samedi 11 juillet, un concert final clôturera ces rencontres au Monastère royal de Brou, avec L’Ensemble de Six Voix Solistes.

Les Percussions de Treffort : 30 ans de créations musicales (1979-2009)



Les Percussions de Treffort sont un ensemble professionnel qui associe des musiciens en situation de handicap, issus de l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) de Treffort, et des musiciens valides. À travers ses productions musicales, il participe pleinement à la dynamique et aux objectifs artistiques développés par Résonance Contemporaine en faveur de la création musicale. Les Percussions de Treffort conduisent depuis 30 ans une politique de diffusion locale, régionale, nationale et internationale.

L’Ensemble de Six Voix Solistes



Fondé en 1995 par Alain Goudard, l’Ensemble de Six Voix Solistes est une formation musicale au service de la création contemporaine. Cet ensemble professionnel réunissant les talents de six voix féminines, six solistes habituées à de multiples configurations musicales, se consacre essentiellement à faire découvrir la richesse de la musique vocale d’aujourd’hui. L’Ensemble de Six Voix Solistes a été invité par de nombreuses scènes et festivals français : Festival Musiques en Scène/GRAME à Lyon, les Rencontres Contemporaines de Saint-Privat d’Allier, Les Voix du Prieuré au Bourget-du-Lac, Festival Musique Action à Vandoeuvre-lès-Nancy.

UN EVENEMENT 30#15

En 2009, pour fêter les 30 ans des Percussions de Treffort et des 15 ans de l’Ensemble de Six Voix Solistes, Résonance Contemporaine ouvre une fenêtre sur la création contemporaine. 30#15 permet au public d’explorer les formes éclectiques de la musique contemporaine à travers une série d’événements – master-classes, exposition, conférences, rencontres, récitals et concerts – et de partager l’aventure de la création musicale avec les interprètes, improvisateurs ou compositeurs d’aujourd’hui.