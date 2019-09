Du 5 au 10 août 2008 :

Cet été, prenez de la hauteur !

Un détour s’impose pendant les grandes vacances pour admirer ces ”monstres volants”, et les prouesses de leurs pilotes… D’autant plus que cette 34e édition sera particulièrement orientée sur l’accessibilité des sports aériens aux personnes handicapées.

Les 34es Championnats de France de Montgolfières se poseront cette année du 5 au 10 août à Vichy, dans le Val d’Allier. Organisés en partenariat avec la FFA (Fédération Française d’Aérostation), les collectivités locales et régionales de Vichy ainsi que les sociétés Primagaz et RTE, entre autres, ils rassembleront plus de 80 équipages français et internationaux. Ils s’accompagneront de nombreuses animations et offriront aux visiteurs qui le souhaitent la possibilité de vivre une expérience grandiose à l’occasion d’un vol-découverte (baptême de l’air).

Les Championnats accueilleront cette année de nombreuses associations de pilotes handicapés, qui viendront partager leur passion et présenter les systèmes spécialement développés pour leur permettre de voler.

Des animations qui ne manquent pas d’air !

Initiés comme néophytes se délecteront du spectacle rare et poétique de dizaines de montgolfières évoluant ensemble dans les airs, au gré du vent et des envies de leurs pilotes. Epreuves techniques, démonstrations aériennes, rencontres avec des pilotes, présentations des dernières innovations dédiées aux pilotes handicapés, vols-découvertes, spectacle nocturne à l’Hippodrome de Vichy… au-delà de la féérie visuelle, les activités ne manqueront pas pendant ces 6 jours ! D’autant plus que cet événement offre aussi l’occasion de faire un peu de tourisme dans la région du Bourbonnais, avec ses paysages magnifiques et ses célèbres thermes.

Un week-end accessible à tous !

Les quatre premières journées (du 5 au 8 août) seront essentiellement consacrées à la compétition qui opposera 55 des 80 équipages présents, avec notamment des épreuves de précision, toujours très impressionnantes, car elles requièrent de véritables prouesses de la part des pilotes.

Les deux derniers jours, quant à eux, laisseront la part belle aux festivités, pour le plus grand plaisir du public attendu très nombreux, avec de multiples spectacles aériens : montgolfières bien sûr, mais également ULM et aéromodélisme.

Le clou de la semaine sera le spectacle théâtral organisé le samedi 9 août au soir autour du thème de l’air et du vol, au prestigieux Hippodrome de Vichy.

Tout au long de cette même journée du 9 août, des animations seront organisées sur le thème de l’aéronautique et du handicap, en présence de pilotes handicapés moteurs ou visuels. Les organisateurs ont ainsi voulu privilégier le dialogue et la proximité entre le public et des pilotes chevronnés, enchantés de partager leur passion.

Parmi les associations et personnalités présentes :

L’aéro-club Paul Louis Weiller venant des Mureaux avec 2 avions équipés pour les paraplégiques ;

L’association Castel Mauboussin (qui favorise la reconversion professionnelle des handicapés dans le domaine aéronautique) venant de Toulon avec 1 avion ;

L’association des Mirauds Volants venant du sud-ouest de la France et qui, grâce au système « Soundflyer », permet à des handicapés visuels de piloter ;

La première femme pilote handicapée brevetée en 1976 ;

Enfin la Mission Bleu Ciel qui fait la promotion de « l’aérothérapie ».

Pour plus d’informations, contacter l’Office du Tourisme de Vichy au 04 70 98 71 94, ou visiter le site Web de l’événement : http://www.cdf-montgolfiere-vichy2008.fr/.