Du 25 juin au 4 juillet, l’APF lance la 2ème édition de “Différents Ensemble”

Pour la deuxième année consécutive, l’Association des Paralysés de France lance “Différents Ensemble” du 25 juin au 4 juillet dans le cadre de la semaine villeurbannaise de sensibilisation sur les handicaps, “Changeons de regard sur le handicap”.

Au programme : balades urbaines, expositions de société, théâtre, …. Différentes formes d’expression feront découvrir aux habitants les bienfaits de la mixité sociale.

Lancée en 2010, cette manifestation, a pour objectif de sensibiliser le grand public au handicap en encourageant la mixité sociale et l’accès à tout pour tous. Un pari réussi lors de sa première édition : ” Différents Ensemble” avait attiré des centaines de visiteurs.

L’édition 2011 sera une somme de croisées, de perspectives, ponctuée de temps de découvertes et d’émotions, de sensibilisation qui se déroulera au-delà des frontières de notre association. Elle a pour objectif de changer le regard sur le handicap en s’appuyant sur une démarche participative, militante et sur des actions de médiation culturelle. Trois actions de la semaine villeurbannaise de sensibilisation aux handicaps seront signées par l’Association : des balades urbaines, des expositions, une pièce de théâtre.

Finalement, en alternant balades et médiation culturelle, lieux fixes et lieux éphémères, avec pour credo de faire voir autrement, “Différents Ensemble” a tenu son pari : s’attaquer aux frontières symboliques du handicap, rechercher avant tout la mixité, le croisement des cultures et des êtres, concilier sensibilisation et revendication, signer une programmation où le culturel côtoie le handicap, où les œuvres atypiques de personnes en situation de handicap s’affichent au même titre que celles d’artistes engagés, où l’on peut découvrir en écoutant, en regardant, en partageant, en échangeant, en riant.

Programme :

Deux balades urbaines, accessibles et citoyennes.

“Différents Ensemble”, c’est partir à la découverte de Villeurbanne sous toutes ses facettes.

En partageant leur vécu et en témoignant lors des balades, les habitants qu’ils soient en situation de handicap ou valides, encourageront à l’accès à tout pour tous. Deux parcours sont proposés : le premier au départ du quartier de la Ferrandière et le second de celui des Buers.

Les deux convergeront vers les Gratte-ciel. Le parvis de la mairie deviendra alors pour l’occasion le lieu de etrouvailles et de partage avec les autres associations, les passants, les promeneurs, les élus, les habitants, …

Finalement, l’APF invente ici une autre façon de découvrir la ville, de la vivre, en amenant les habitants au patrimoine, en amenant le patrimoine aux habitants par le chemin de la mixité.

Coulisses, marches, déambulations, …l’association n’a de cesse de proposer de nouveaux moyens de bouleverser les habitudes urbaines et les idées reçues.

Samedi 25 juin 13h30 à 18h –

Préinscription à partir du 9 juin – Nombre de places limitées

Balade Buers- Gratte-Ciel :

Départ et rendez-vous à 13h30, maison de Croix Luizet, 35 Rue Armand, Villeurbanne

Balade Ferrandière-Gratte-Ciel :

Départ et rendez-vous à 13h30, au Rize, 23-25 Rue Valentin Haüy, Villeurbanne.

Médiation artistique et sensibilisation au handicap

Le Centre culturel et de la vie associative accueillera deux expositions du 23 juin au 04 juillet «

Variations autour de l’accessibilité » et «Vies en roue libre». La première est l’oeuvre de

personnes en situation de handicap ayant souhaité s’exprimer en bouleversant les représentations sociales. Textes, photos, témoignages, sculptures … s’enrichiront de la création d’une armure de samouraï en argile signée de la main d’adhérents de l’Association sous la supervision de Pierre Laurent, artiste plasticien.

La seconde, celle de Jean Baptiste Laissard ” Vies en roue libre” vous présentera une brillante alliance de photos et de témoignages, dévoilant le quotidien de personnes en situation de handicap.

Ces expositions mettent donc en résonance des analyses, des témoignages et les créations artistiques de personnes en situation de handicap et valides sur la notion élargie de l’accessibilité.

Vernissage de l’exposition le 23 juin à 17h30.

Expo du 23 juin au 4 juillet

CCVA – 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne

La troupe des Z’Atypiques de la Pie qui gratte présentera sa pièce de théâtre ” Le jeu de la vérité” le 1er juillet à 20H au CCVA. Cette pièce pleine d’humour lance la réflexion sur des aspects de notre société : rapports hommes/femmes ; amour, affection et amitié ; société de consommation, droit à la différence, etc. Une pièce contemporaine, dynamique, pleine de bonne humeur où chacun peut se retrouver.

Vendredi 1er juillet de 20h à 22h – entrée 5 euros.

CCVA – 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne

Réservation à partir du 9 juin.

Renseignements, réservations et pré-inscriptions : dd.69@apf.asso.fr ou 04 72 43 01 01

www.apf691.com – http://dd69.blogs.apf.asso.fr