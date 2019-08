Du 23 au 28 juin 2009

Le 24e BNP PARIBAS OPEN DE FRANCE ouvrira ses portes sur onze courts, dont un central, Au Stade de la Grenouillère dans la ville d’Antony.

Programme :

Lundi 22 juin : 18h00 Tirage au sort des tableaux (Hôtel Holiday-Inn / Paris Jouy en Josas)

Mardi 23 juin : A partir de 9h00 : 1er tour simple messieurs & dames

18h00 : Cocktail d’inauguration (Stade de la Grenouillère)

Mercredi 24 juin : A partir de 9h00 : 2e tour simple messieurs & dames – 1er tours Quads et Division B

A partir de 14h00 : 1er tours double messieurs & dames

Jeudi 25 juin : A partir de 9h00 : 1/8e de finale 1er et 2e tableaux messieurs.

Vendredi 26 juin : ¼ finale messieurs & dames

20 h00 : Dîner des joueurs et partenaires (Hôtel Holiday Inn / Paris Jouy en Josas)

Samedi 27 juin : ½ finales simples messieurs & dames

Finales doubles

Vers 17h30 : Cérémonie de remise des prix des doubles et Consolation

20 h00 : Dîner des partenaires (Stade de la Grenouillère)

Dimanche 28 juin : A partir de 10h00 : Finale 2nd tableau messieurs et Division Quads – Finales Divisions B & C

A partir de 13h00 : Finale simple dames suivie de la remise des prix du simple dame et des simples messieurs 2nd tableau, divisions B, C & Quads

Finale simple messieurs du Tableau Principal.

A partir de 16h30 : Remise des prix du simple messieurs – Cocktail de clôture