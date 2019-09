Du 1er juillet au 31 août, Coviva lance son plan « Action Chaleur »

A l’approche des vacances d’été, le nombre de personnes âgées seules augmente considérablement. Plus majoritairement exposées aux risques sanitaires, les personnes âgées peuvent particulièrement souffrir de ces fortes températures : sensation de soif amoindrie, troubles du sommeil, fatigue importante… Il est alors nécessaire de veiller sur eux au quotidien. C’est pourquoi Coviva met en place un plan « Action chaleur » pour les accompagner et renforce ainsi les dispositions prises dans le cadre du plan canicule 2009.



Cet été, qui sera là pour rendre visite à ma mère ? Qui pourra s’assurer que mon grand-père ne manque de rien ? Auront-ils les soins nécessaires en cas de canicule ? Coviva, n°3 sur le marché du service à la personne dépendante, assure aux familles un véritable relai pendant l’été. De nombreuses familles recherchent LA personne de confiance qui pourra, en leur absence, prendre soin de ses proches qu’ils soient âgés ou dépendants (parents, grands-parents….). S’assurer qu’ils ne soient pas isolés, veiller à leur bonne hydratation ou tout simplement leur tenir compagnie, sont autant de petites choses qu’il est important de prévoir. « Chez Coviva nous sommes présents auprès des familles et leur proposons une réelle alternative pendant l’été. En effet, grâce à l’ensemble des actions entreprises par notre plan spécial « chaleur », Coviva veille au mieux sur les personnes âgées et met à disposition des équipes renforcées de professionnels diplômés pour assurer le bien-être de vos proches…. grands-parents, parents,…» explique François-Xavier Carpentier, Président de Coviva.

Quelques conseils :

Réguler la température du domicile :

• Fermeture des volets, des rideaux et des fenêtres pour éviter le soleil. Cependant, quelquefois, il faut ouvrir ces dernières (matin, soir et nuit)

• Provoquer des courants d’air dans tout le logement quand la température de dehors est meilleure que celle du domicile

• Éviter d’utiliser des appareils électriques chauffants (four…)

Limiter les expositions à la chaleur

• En cas de sortie, éviter les heures les plus chaudes et préférer le matin ou le soir tout en restant à l’ombre et vêtu d’habits légers et amples

Rafraîchir, hydrater et adapter son alimentation

• Se mouiller régulièrement la peau : application de gant humide sur le corps, utilisation de brumisateurs d’eau, prise de douches ou bains frais

• Boire régulièrement (pas d’alcool ni de boissons glacées)

Quelques signes évocateurs de la déshydratation ou d’un « coup de chaleur »



• troubles du sommeil, fatigue importante

• troubles ou modification du comportement, agitation, abattement…

• maux de tête, vertiges, sensation de malaise

• difficultés à se déplacer dans la chambre ou à rester dans un fauteuil,

• nausées, vomissements, diarrhée, crampes musculaires

• propos confus, incohérent,

Comment agir

• Allonger, dévêtir, rafraîchir, hydrater, éventer…

• Faire le point et, selon l’évolution, discuter d’une hospitalisation.

• Pour une assistance devant un patient présentant une pathologie grave liée à la chaleur, appeler le Centre 15.