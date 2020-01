Du 1er au 27 novembre “Don de vie”

Le don, c’est ce qu’on abandonne à l’autre sans rien attendre en retour, c’est la transmission de ce qui fait la vie, c’est un dialogue de cœur à cœur. Pour soutenir le don d’organes, Don de Vie propose une approche photographique du don sous toutes ses formes, qui met en relief la richesse de ce symbole au cœur des sociétés humaines.

Avec Don de Vie, vous découvrirez 100 photographies sur le thème du don au travers :

– d’un livre d’art inédit,

– d’une exposition en novembre 2008 à la chapelle de la Pitié-Salpêtrière dans le cadre du Mois de la Photo d’une vente aux enchères des photographies en clôture de l’événement.

– L’intégralité des bénéfices qui proviendra des ventes du livre et des tirages photographiques sera versée à la fondation Greffe de Vie, reconnue d’utilité publique. Les images de cette opération ont été sélectionnées par un comité artistique composé de professionnel de la photographie et placé sous la présidence d’Henry Chapier. Elles ont été choisies pour leurs qualités esthétiques et émotives et la représentation symbolique du don.

Les photographes proviennent des horizons et regards croisés du photojournalisme, de la mode, de la création contemporaine et des alternatives photographiques.

Editions Jean di Sciulio – Don de Vie sous la forme d’un ouvrage d’art.