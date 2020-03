Du 17 au 19 mai

Evénement référent dans les secteurs de la gérontologie et du handicap, le Salon GERONT EXPO- HANDICAP EXPO est l’une des plus importantes manifestations nationales dédiées aux solutions d’aide à la prise en charge des personnes âgées et des personnes en situation de perte d’autonomie.

Carrefour des filières d’accompagnement de la dépendance, ce salon propose aux professionnels du domaine une offre d’équipements, de produits et de services d’aide à la prise en charge du sujet dépendant, en établissement de santé ou à domicile.

Le salon Geront Expo – Handicap Expo est un lieu de rencontres et d’échanges entre acteurs du secteur, spécialistes du domaine et institutionnels.

Il réunit plus de 350 exposants et 14 700 professionnels de santé – gériatres, médecins généralistes, kinésithérapeutes, personnels soignants – mais aussi, directeurs d’établissements, acheteurs et décideurs autour de nombreuses approches innovantes.

Les temps forts de cette 8ème édition :

– les Conférences des Professionnels de la Santé et de l’Autonomie de la Fédération hospitalière de France, traitant de thématiques d’actualités : maintien à domicile, psychiatrie, 5ème risque…

– les villages thématiques (services et soins à domicile, aides techniques,…)

– les parcours experts (Innovation chambre du patient, approches non médicamenteuses…)

– les remises de prix, la bulle Jardin Thérapeutique.

– le plateau TV présentant les grands thèmes d’actualité du secteur médico-social