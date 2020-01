À l’occasion de son cinquième anniversaire, le Centre national du costume de scène et de la scénographie (Moulins, Allier) rend hommage à l’une de ses institutions fondatrices : la Comédie-Française.

En exposant les plus belles pièces de ce théâtre emblématique du 11 juin au 31 décembre 2011, le CNCS retrace l’histoire du costume de théâtre, des ateliers de couture, à travers les grandes figures qui l’ont marquée. Une large place sera accordée aux costumes de pièces des grands auteurs du théâtre classique, Corneille, Racine, et surtout Molière. Gratuit pour les personnes handicapées et leur accompagnateur. Espaces accessibles aux visiteurs à mobilité réduite. Fauteuil roulant disponible à l’accueil. Pour tout type de handicap, une personne conseil peut aider à la préparation des visites en groupes. Renseignements : 04 70 20 76 20