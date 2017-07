Droits et handicap: Découvrez le nouveau magazine Handirect!

Dans ce nouveau numéro d’Handirect, nous vous proposons un dossier pratique où vous découvrirez de nombreux conseils autour du thème « Droits et handicap ».

Objectif: Vous aider à mieux connaître vos droits en lien avec le handicap et savoir comment effectuer les démarches essentielles pour en obtenir la reconnaissance. Ainsi, parmi les thèmes abordés dans ce dossier Droits et handicap, vous trouverez un gros plan sur la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), suivi d’un aperçu, non exhaustif, des différentes aides et allocations auxquelles vous pouvez prétendre pour vous ou vos proches.

Vous bénéficierez aussi de nombreuses astuces pour optimiser votre déclaration d’impôts à travers un article approfondi de Camille de Soras, conseillère en épargne et courtier en assurance. Également dans ce dossier, une sélection indicative des lieux, organismes et documents sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour obtenir davantage d’informations.

Enfin vous trouverez des analyses d’experts sur le thème « Droit et handicap », avec notamment Charles Gardou, chercheur et professeur à l’Université Lyon 2, et Eve Gardien, maître de conférences en sociologie à l’Université Rennes 2.

Vous pouvez vous le procurer ici:

– en version papier https://www.handirect.fr/categorie-produ…/produit-a-lunite/…/

– en version PDF https://www.handirect.fr/categorie-produ…/produit-a-lunite/…/

– en vous abonnant https://www.handirect.fr/categorie-produit/abonnements/