Droits des patients : Les connaître et les respecter

Droits des patients : Comprendre les textes pour bien les appliquer

Réalisé par Christian Gilioli, « Droits des patients : Comprendre les textes pour bien les appliquer » est un ouvrage accessible qui s’adresse aux étudiants et aux professionnels de santé mais aussi aux familles de patients et aux membres des associations de malades.

En s’appuyant sur le quotidien vécu par les professionnels et les patients, il propose ainsi de se poser les justes questions touchant à des sujets délicats tels que la dignité, la souffrance, le bien-être… et ce partant du constat que « la reconnaissance des droits du malade régit désormais la relation soignant-soigné ».

Parmi les nombreuses questions soulevées dans l’ouvrage : Que signifie exactement « consentir » quand on aborde la question du « consentement du patient » ? Quelles limites trouve-t-on à la déclaration des « directives anticipées » ? Quelles sont les limites d’un protocole dans la notion de « respect de la dignité d’un malade » (le respect de la dignité relevant surtout d’une attitude, d’un rapport particulier à l’humain) ?

Christian Gilioli est cadre supérieur de santé, docteur en philosophie pratique, responsable des Droits des Patients, des associations et des Cultes à Henri-Mondor (APHP). Il enseigne l’éthique soignante en IFSC, DU et Master à Marne-la-Vallée.

