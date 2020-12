Listen to this article Listen to this article





Pratique : Gros plan sur l’ouvrage “Droit du handicap et procédures “

À travers cet ouvrage orienté à la fois sur la pratique et la réflexion, Alexandra Grévin, avocate au Barreau de Paris et spécialiste du droit du handicap, propose de prendre du recul sur les différentes notions juridiques associées au handicap et au droit du handicap.

Tout en détaillant le panel des droits liés auxquels peuvent prétendre les personnes en situation de handicap, elle fait part de ses recommandations pour permettre à chacun de les faire valoir et reconnaître de manière efficace.

« Le droit des personnes handicapées semble de plus en plus reconnu dans ses grandes lignes tant par la société civile que par le monde du travail. Mais qu’en est-il de sa mise en pratique ? De trop nombreux témoignages démontrent encore la difficulté pour les personnes handicapées pour faire valoir leurs droits que ce soit dans la vie quotidienne (ressources, prestations, reconnaissance de taux d’incapacité, scolarité…) ou dans la vie professionnelle (droit à l’accès à l’emploi, obligation d’emploi…).

[…] Parents d’enfants handicapés, adultes handicapés, mais aussi professionnels du handicap et du droit qui œuvrent, chaque jour, au mieux vivre des personnes en situation de handicap, ce guide vous explique et vous aide pas à pas dans toutes les procédures et vous donnent toutes les solutions de recours en cas de difficulté à faire valoir vos droits.

Un ouvrage sur le droit accessible au plus grand nombre

À noter que cet ouvrage a été conçu de manière à être accessible au plus grand nombre. Il s’appuie notamment sur des fiches pratiques et synthétiques, se présentant ainsi comme un véritable outil qui réunit toutes les références juridiques et les modèles nécessaires pour les démarches administratives, professionnelles et quotidiennes.

Alexandra Grevin est avocate au Barreau de Paris et fondatrice du Cabinet Grévin. Elle est spécialiste du droit du handicap. Elle conseille, accompagne et défend les familles et les personnes touchées par le handicap. Elle a également co-fondé Fragilis, Family Office entièrement dédié aux personnes en situation de handicap ou de grand âge et à leur famille, afin de les accompagner dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire, en équipe avec d’autres professionnels, pour toutes les problématiques juridiques et patrimoniales qui peuvent se poser au sein d’une famille concernée par le handicap.

Sites internet : alexandra-grevin.com et fragilis.fr.

« Droit du handicap et procédures – Guide juridique et pratique pour connaître et défendre ses droits », Alexandra Grévin, éditions du Puits Fleuri, 348 pages, 22 euros.