Drives de l’insertion : Voir le handicap autrement dans l’entreprise

Encourager les responsables d’entreprises à porter un regard différent sur le handicap : Tel est l’objectif des « Drives de l’insertion », événement qui sera organisé le 3 octobre prochain dans les Yvelines et pour la quatrième année consécutive, par CED, association spécialisée dans le recrutement, la communication et la formation au service des entreprises, sur les sujets de l’emploi, du handicap et de la diversité.

Sous la forme d’une journée d’une journée originale de formation et de compétition, une cinquantaine de managers se réuniront ainsi au Golf de Rochefort-en-Yvelines. Après une matinée d’échanges autour d’une table ronde « Handicap et performance », les participants seront invités à participer à une compétition de golf avec des handigolfeurs, dans le but de faire tomber les préjugés et les stéréotypes, tout en encourageant les entreprises à développer leur politique handicap.

« Participer à un évènement comme les Drives de l’insertion change réellement notre regard sur le handicap. A la fin de la journée ce n’est plus le handicap que nous regardons mais bien le parcours du golfeur, commente Sophie Grapin, responsable communication au sein de CED. Le handicap est oublié pour laisser place à une belle rencontre. Cette expérience permet de souligner que malgré le handicap, ce sont bien les compétences et la technicité propres à chacun qui font la performance d’une équipe. Ce constat se fait aussi bien sur le green qu’en entreprise. Une belle manière de prendre conscience de tous les atouts que peuvent apporter les personnes en situation de handicap à l’entreprise ».

Plus d’infos sur : http://www.drivesdelinsertion.fr/