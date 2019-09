Drives de l’insertion 2012 : quand le golf sensibilise les managers au handicap

Le 5 octobre prochain, l’association Hanploi et Handigolf organisent la seconde édition des Drives de l’Insertion, une rencontre entre handigolfeurs et managers au golf de Rochefort-en-Yvelines. Sensibiliser les managers à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, tel est l’objectif de cet événement sportif.

Afin de faire tomber les préjugés quant aux personnes en situation de handicap, Hanploi et ses partenaires organisent les Drives de l’Insertion, édition 2012 : un évènement plaçant le handicap au coeur de la prouesse sportive pour montrer une nouvelle fois que seules les compétences comptent. Ce sont donc 18 équipes composées de managers et d’handigolfeurs qui s’affronteront le 5 octobre lors d’un shot gun de 18 trous pour se disputer trois trophées : le concours de drive, le concours d’approche, et enfin l’équipe qui aura réalisé le meilleur parcours. Après le succès de la première édition qui avait eu l’honneur de recevoir le haut patronage de Gérard Larcher, Président du Sénat et Maire de Rambouillet, les Drives de l’Insertion seront cette année soutenus par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles Val d’Oise/Yvelines, la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline, le Groupe Crédit Agricole SA et ses cinq filiales. Cette journée constitue à la fois une belle rencontre sportive et un temps d’échange et de partage d’expériences. La compétition débutera à 8h30 et sera suivie d’un déjeuner. Les participants seront ensuiteconviés à un temps d’échange « Intégration et handicap : Un parcours réussi » animé par Chaouki Benamour, consultant du départe Conseil et Formation de l’association Hanploi afin d’échanger sur leurs expériences et sur les temps forts de la journée.