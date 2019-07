Douze entreprises s’engagent avec Grenoble Ecole de Management

Faciliter la formation et l’insertion professionnelle des personnes handicapées et aider les entreprises à répondre à leurs obligations légales : c’est le double objectif du plan d’action de Grenoble Ecole de Management, baptisé « La différence n’est pas un Handicap ».

Seules 12 % des personnes en situation de handicap ont un diplôme de l’enseignement supérieur. Pour cette raison, les entreprises peinent, malgré leur volonté, à recruter les 6% d’effectifs imposés par la loi de 2005. Pour répondre à cette problématique, Grenoble Ecole de Management a constitué un groupe de réflexion, associant des entreprises et les institutions référentes du secteur.

Signature de convention

De cette réflexion conjointe est né un plan d’action opérationnel baptisé « La différence n’est pas un Handicap ». Afin de l’entériner, l’Ecole a souhaité marquer son engagement, ainsi que celui de ses entreprises partenaires, à travers la signature d’une convention qui s’est déroulée le 30 janvier 2009, en présence de : Air Liquide, BD, SOITEC, la Société Générale, BNP Paribas, le Crédit Agricole, Schneider Electric, HP, Microsoft, l’APEC, du Club Entreprises et Handicap du Medef, Handicap.fr … La Maison Départementale de l’Autonomie de l’Isère et l’association Execo ont tout naturellement été associées à ce projet. « Parce qu’elle favorise depuis sa création une large hétérogénéité des profils, [l’école] développe depuis plusieurs années, des actions originales dans le domaine de la diversité pour permettre à tous les étudiants qui en ont la capacité académique, d’envisager la poursuite d’études en Ecole de Management quel que soit leur milieu social ou leur état de santé. Avec notre initiative « La différence n’est pas un Handicap », nous franchissons une nouvelle étape dans notre engagement pour la diversité », explique Thierry Grange, directeur de Grenoble Ecole de Management.

Des parcours personnalisés

Prenant pour modèle son concours post-bac existant « Un Ascenseur pour la Réussite » en faveur des étudiants issus de milieux défavorisés, l’Ecole réservera cinq places à la rentrée 2009 à des étudiants en situation de handicap. Après avoir réussi le concours post-bac de l’Ecole, ils intégreront le programme Grande Ecole suite aux 2 ans passés à l’IUT de l’Université Pierre Mendès France de Grenoble. D’autres voies d’accès sont en cours de réflexion… Fidèle à sa tradition de pédagogie différenciée, l’Ecole va créer des parcours personnalisés pour les étudiants ou salariés en situation de handicap dans l’ensemble de ses programmes, en fonction de leurs capacités, de leurs besoins de formation et de leur projet professionnel. L’intégration se fera au même titre que les étudiants valides, avec une adaptation des rythmes et des enseignements si besoin ou en enseignement à distance avec tutorat (e-learning) selon les contraintes du handicap.

Un référent chargé du suivi des étudiants

Les formations seront également accessibles par la Validation des Acquis de l’Expérience, notamment pour les salariés dont le handicap est survenu au cours de la vie active. Par ailleurs, un référent handicap sera chargé du suivi des étudiants en situation de handicap et des relations avec le corps enseignant pour assurer les meilleures conditions de réussite. L’Ecole a d’ores et déjà mis en place plusieurs initiatives pour sensibiliser les futurs managers, issus de ses formations, ainsi que ses personnels à la notion de handicap et à l’intégration des personnes handicapées en entreprise. La première est la mise en place d’un cours « initiation à la Langue des Signes Française » depuis la rentrée 2008, dispensé en partenariat avec l’association grenobloise « Les Enfants du Silence ».

La seconde est la participation d’un groupe d’étudiants du cours de 1ère année « Management de Projet » à Handimanagement (programme éducatif sur l’intégration professionnelle des personnes handicapées). Ce groupe de 10 étudiants motivés s’est donné pour mission d’organiser une semaine d’animation (23 mars 2009) à l’Ecole autour du Handicap.

Les engagements des 12 entreprises signataires

Les entreprises signataires de la convention avec Grenoble Ecole de Management s’engagent à accompagner les étudiants handicapés dans leur projet de formation par toutes ou une partie des actions ci-dessous :

– Information des étudiants et de leurs familles des possibilités de formation offertes par Grenoble Ecole de Management au moyen d’actions de communication conjointes

– Information aux salariés des possibilités de formation continue, notamment pour les personnes dont le handicap survient au cours de la vie professionnelle

– Participation aux épreuves de sélection pour le concours post-bac (étude des dossiers et oraux lors des concours)

– Accueil en entreprise (stages, alternance, contrats de professionnalisation)

– Coaching individuel des étudiants si besoin

– Tutorat individualisé et personnalisé des étudiants

– Etude attentive des candidatures lors de l’insertion professionnelle

– Participation financière permettant la compensation du handicap (bourses d’études, prise en charge de matériel ou de services à la personne…) ou facilitant l’accès des personnes handicapées à la poursuite d’études (financement d’un référent handicap, actions de sensibilisation et de formation des enseignants et encadrants…).