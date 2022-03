Douleurs des enfants et adolescents : Un site internet pour tous les âges

Ecouter article Ecouter article

Une interface ludique pour mieux comprendre les douleurs chroniques et la migraine chez les enfants et les adolescents : c’est ce que propose le site internet « Dolomio », conçu pour être accessible aux internautes de tout âge.

Dolomio est un nouveau site internet dédié aux douleurs chroniques chez les enfants et les adolescents. Il s’adresse à la fois aux professionnels, aux parents et aux enfants. Cet outil d’information en ligne été réalisé par des experts de la douleur de l’enfant et de l’adolescent. Il propose des informations fiables, disponibles et consultables par tous. Ce site a été créé en partenariat avec la fondation APICIL.

Un site internet richement illustré pour toucher les plus jeunes

Le site Dolomio a pour but de combler les manques et informer à la fois les personnes concernées, les enfants, les familles et les professionnels de santé. Ainsi, dès son arrivée sur la plateforme, chaque internaute peut choisir l’accès qui lui correspond : “Enfants, ados, familles” ou “Professionnels de santé”.

À l’intérieur de la première rubrique, il sera possible de retrouver différents thèmes : “Maux de tête”, “Autres douleurs”, “Témoignages” et “Traitements”, ainsi qu’un annuaire des centres de “consultations douleur chronique” par région. Quant à la rubrique professionnelle, elle aborde : les “généralités sur la douleur chronique”, les “céphalées primaires”, les “autres douleurs” et les ressources utiles, avec là aussi un annuaire des centres de consultation par région.

Il faut savoir que le site traite de la douleur récurrente et de la douleur prolongée ou chronique. Il n’évoque pas les douleurs transitoires de quelques jours ou semaines. L’objectif est de réunir et mettre a disposition des informations et des contenus pertinents et fiables pour les patients, leurs familles et les professionnels en un site adapté et facile à utiliser.

Plus globalement, le site Dolomio regroupe :

Du contenu varié sur le thème des douleurs chroniques des enfants et adolescents.

De nombreux articles originaux rédigés pour le site.

Des rubriques spécifiques selon le profil de chaque visiteur.

Différents repères sur le parcours de soin, des données validées sur approches thérapeutiques.

Une section de témoignages.

Le site Dolomio va continuer à évoluer au fil du temps. Il s’enrichira au fur et à mesure avec des améliorations au gré des progrès de la médecine, des publications scientifiques, ainsi que des témoignages recueillis.

Les enfants et les adolescents particulièrement sujets aux douleurs

Les douleurs chroniques de l’enfant sont fréquentes et restent insuffisamment connues. Ces douleurs concernent près de 300 000 à 600 000 enfants en France.

En plus des migraines, on rescence plusieurs autres problèmes de santé chez ce public. On constate qu’en France, environ 5 à 10% des enfants et des adolescents sont migraineux et 25% des enfants et adolescents ont des douleurs répétées ou chroniques. Les douleurs ressenties peuvent être des migraines, des céphalées de tension chroniques, des douleurs abdominales récurrentes et des douleurs musculo-squelettiques.

Nathalie Aulnette, directrice de la fondation APICIL explique : « Il y a 30 ans, la douleur chez l’enfant était peu considérée. Aujourd’hui elle est mieux prise en charge, mais encore insuffisamment. Les soignants, les parents et les enfants avaient besoin d’une source d’information fiable et complète. C’est maintenant chose faite grâce au site Dolomio ».

Noémie Rochefeuille