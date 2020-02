Douleurs chroniques : Guide de bonnes pratiques pour les professionnels

Un guide de bonnes pratiques pour les professionnels confrontés aux douleurs chroniques des patients



La Société Française d’Étude et de Traitement de la Douleur (SFETD) publie le premier guide de bonnes pratiques sur le fonctionnement des Structures Douleurs Chroniques (SDC), entités indispensables du maillage territoriale de la prise en charge de la douleur en France.

“Un Français sur trois souffre de douleur chronique et seuls 400 000 d’entre eux sont suivis dans des consultations spécialisées. Ce sont les Structures spécialisées Douleur Chronique (SDC). Il en existe pourtant 243 en France, mais ce chiffre est certainement insuffisant. Qu’est-ce qu’une Structure Douleur Chronique ? Comment fonctionne-t-elle ? Comment est-elle financée ? Cet ouvrage répond à de nombreuses questions et propose des pistes pour mieux prendre en charge la douleur de millions de Français, dont beaucoup sont en errance diagnostique et thérapeutique”.

Réalisé par des experts à destination des professionnels, cet ouvrage met en avant des propositions innovantes dans le but d’améliorer la prise en charge des patients et leur parcours de soin. Il débute par un état des lieux complet de la douleur en France avec une sous-section orientée vers la comparaison du système de suivi des patients à l’échelle européenne.

« Structures Douleur chronique en France (SDC) – Guide de bonnes pratiques », Éditions Med-Line. ISBN : 978-2-84678-272-2