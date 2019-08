Dostoïevski en CD

La toute nouvelle société de Livres audio Caracolivres, basée dans le Jura, fête la sortie de son deuxième CD, une nouvelle de Dostoïevski : « La femme d’un autre et le mari sous le lit », interprétée par Christian Baltauss, Pierre Casadei, Krystin Vesterälen, et Fabienne Prost.

Sur le site web de l’éditeur, on peut trouver quelques autres titres, proposés en téléchargement : « Les contes de la Bécasse » de Guy de Maupassant, « La Reine Margot » d’Alexandre Dumas (qui a été proposé en feuilletons sur le site cet été) et quelques ouvrages pour les enfants, comme le célèbre « Enfant d’éléphant » de Rudyard Kipling. « En créant cette société, explique Fabienne Prost, je souhaite offrir un plus large choix de livres audio, en littérature étrangère notamment. D’autres champs d’exploration seront envisageables dans les années à venir (écologie, développement durable).

Le public visé est bien sûr un public de malvoyants, mais aussi des français expatriés, ou des étudiants dans le monde. Des acteurs connus et moins connus seront sollicités pour des enregistrements futurs, afin de varier l’étendue des voix et des interprétations.

Renseignements : www.caracolivres.com (en coproduction avec Aligrefm)