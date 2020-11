Dossier pharmaceutique partagé : expérience pilote

Listen to this article Listen to this article

Pour la première fois, les pharmaciens de ville et les équipes hospitalières des CHU de Nîmes et de Nancy et des CH de Bégin et de Hyères vont pouvoir actualiser et partager les données des dossiers pharmaceutiques des patients. L’objectif de cette opération pilote lancée en juin 2010 est de compléter le dossier pharmaceutique ouvert dans les officines de ville en intégrant les médicaments administrés ou prescrits dans les hôpitaux afin de lister l’ensemble des traitements délivrés à un patient.

Cette exhaustivité permettra d’éviter les interactions médicamenteuses et les doublons qui peuvent avoir des conséquences graves pour la santé des patients. Le dossier est consultable par les pharmaciens de ville et par les praticiens hospitaliers à partir de la carte vitale du patient. Les patients en vacances n’ont pas forcément sur eux l’ensemble des traitements, donc l’intérêt est réel dans le contexte de déplacements. Le dossier pharmaceutique recense les médicaments pris par le patients, prescrits ou non. Le dossier est ouvert à la demande du patient. 6,7 millions de dossiers pharmaceutiques ont été créés depuis la mise en place du système en janvier 2009.