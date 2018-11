Dossier médical partagé, vous pouvez désormais créer le vôtre.

Lancement du Dossier Médical Partagé : Un nouvel outil pour améliorer votre prise en charge

Il est arrivé ! Gratuit et confidentiel – il relève du secret professionnel – le Dossier Médical Partagé (DMP) conserve vos données médicales en ligne et vous permet de les partager avec votre médecin traitant et tous les professionnels de santé qui vous prennent en charge, y compris à l’hôpital.

Il peut notamment renseigner sur vos pathologies et allergies éventuelles, vos antécédents (maladies, opérations…), les médicaments que vous prenez, vos comptes rendus d’hospitalisation et de consultation, vos résultats d’examens (radios, analyses biologiques…), et les proches à prévenir en cas d’urgence. Objectif : améliorer l’efficacité de votre prise en charge.

Pour créer votre DMP, vous pouvez : soit le faire de chez vous sur le site www.mon-dmp.fr et sur « Créer votre Dossier Médical Partagé » ; soit vous rendre à l’accueil de votre caisse primaire d’assurance maladie, soit le faire à l’occasion d’une visite chez un professionnel de santé (médecin généraliste…) ou dans un établissement de santé équipé d’outils informatiques adaptés. Le DMP est également accessible sur Smartphone.

Pour obtenir plus d’informations sur le Dossier médical partagé, rendez-vous sur www.mon-dmp.fr ou téléphonez à DMP Info Service : 0 810 33 11 33 (0,06 €/min + prix d’un appel local).