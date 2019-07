Dorine Bourneton : Chronique d’une Maman à roulettes

Les Tribulations de Dorine Bourneton

Devenue paraplégique en 1991 suite à un accident d’avion, Dorine Bourneton est l’auteur du livre autobiographique La Couleur préférée de ma mère. Celle qui n’a jamais renoncé à sa passion pour l’aviation est aujourd’hui une femme libre, active et moderne. Pour Handirect, elle dévoile, dans cette nouvelle chronique, ses aventures, ses états d’âme, ses déceptions et ses coups de coeur. À travers ce premier billet, la pétillante Dorine évoque son expérience de mère en situation de handicap.

Je suis une maman célibataire et en chaise roulante certes mais une maman extraordinaire ! Donner la vie et élever un enfant n’est pas une mince affaire. Et lorsqu’on est handicapée, le challenge revêt une saveur inattendue.

Pour moi, tout a débuté bien avant l’accouchement. Lorsque j’ai appris à ma mère que j’étais enceinte, j’ai cru qu’elle allait s’évanouir. L’annonce l’a totalement bouleversée. « Ce n’est pas possible ! » s’est-elle écriée. Non pas de joie, mais de désespoir. Ça commençait bien.

D’accord, je ne me déplace pas comme les autres. Mais je déborde d’amour. À l’instar de n’importe quelle femme, j’ai toujours su que je pouvais devenir mère à mon tour. À ma façon.

La poussette, c’était moi

Quand on est une maman à roulettes, les premières années de maternité sont éprouvantes. J’étais épuisée par ma grossesse durant laquelle, laissant les besoins de mon corps s’exprimer, je m’étais aussi laissé envahir par les kilos. Assez commun pour une jeune maman me diriez- vous. Mais, avec ma mobilité réduite, chaque geste devenait une épreuve sportive, un challenge d’équilibre, un véritable exploit ! L’amour maternel me faisait rouler mais l’énergie manquait. Habiller ma fille, la nourrir ou encore l’installer dans un siège auto relevaient du défi paralympique ! Pour ainsi dire, mon handicap, jusque-là déjà pas très avantageux, m’empêchait désormais de m’occuper de ma petite fille en toute simplicité.

Heureusement comme pour beaucoup d’handicapés, il existe le « system D ». La poussette, c’était moi. Une douce complicité que les autres mamans saluaient d’un sourire tendre et innocent lorsqu’elles nous croisaient dans la rue. Imaginez : une handicapée se déplaçant son bambin chaudement blottit contre elle. La belle image ! Sauf qu’un bébé porté se transforme en un bébé pot de colle. Résultat : ma fille me réclamait sans cesse. Attentive à ses besoins, je me précipitais au moindre gémissement, exténuée, sans repos et au bord de la crise de nerfs.

Le caddie, c’était moi aussi. Les courses au supermarché sont devenues ma hantise. J’avais toujours besoin d’aide pour pousser le caddie-fauteuil débordant. Bébé sur les genoux, couches par-dessus, litres de lait, layette et sacs pleins à craquer arrimés à l’arrière… D’habitude si coquette, je ressemblais désormais à « Zézette »* avec ses fripes et ses frocs. La classe !

De nombreuses mamans m’avaient dit qu’un bébé ressent si sa mère est en difficulté et adapte son comportement, se faisait plus calme. Je ne dirais pas ça. C’est surtout le temps, la patience et l’entrée à la maternelle qui furent mes alliés. Aujourd’hui ma jolie petite fille a six ans et une belle sensibilité. La maman à roulettes peut enfin souffler.

Dorine Bourneton

* Marie Anne Chazel dans Le père Noel est une ordure.

Qui est Dorine ?

Dorine Bourneton est devenue paraplégique à 16 ans suite à un accident d’avion dans lequel elle était passagère. Son leitmotiv : « Je ne peux plus marcher, alors je volerai ». Brevet de pilote en poche, elle se bat pour permettre aux pilotes paraplégiques de faire de leur passion un métier. Elle devient la première aviatrice handicapée à participer au Tour de France aérien des jeunes pilotes. Leader de la patrouille Bleue Ciel et pilote présentateur au Salon International de l’Air et de l’Espace, elle co-fonde en 2010 Séquences Clés Productions, une Entreprise Adaptée d’Audiovisuel. Son livre autobiographique La couleur préférée de ma mère est paru en 2002.

Ces articles peuvent également vous intéresser :

Dorine l’aérienne

Dorine Bourneton adresse une lettre ouverte à François Hollande

Dorine Bourneton : Au-dessus des nuages

Les tribulations de Dorine

L’envers du miroir

Cherche appartement (désespérément)