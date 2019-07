Dorine Bourneton: Au-dessus des nuages…

Dorine Bourneton a toujours rêvé de voler. À seize ans, son rêve vient se briser contre un massif du mont Mézenc, en Haute-Loire : seule survivante du crash du petit Piper dont elle était passagère, elle perd l’usage de ses jambes ; pas sa passion pour l’aviation, que ce drame renforce. De cette tragédie, Dorine a su tirer une force intérieure propre à surmonter tous les obstacles. À vingt ans, elle obtient son brevet de pilote. Depuis, elle a vécu mille vies qu’elle raconte ici avec une générosité et un optimisme contagieux. Son engagement pour la reconnaissance des pilotes handicapés, sa soif de nouveaux horizons, sa « famille de cœur » (le monde de l’aviation), les défis permanents qu’elle se lance, mais aussi ses combats plus intimes, de femme, de maman, d’amoureuse, la volonté farouche de transgresser tous les « impossibles » éclairent chaque ligne du parcours hors-normes de cette infatigable aventurière. Fondatrice de la « commission Pilotes Handicapés » de l’Aéro-club de France, Dorine Bourneton participe à de nombreuses manifestations aéronautiques en France et dans le monde. Aujourd’hui conférencière, elle s’attaque à son défi de pilote le plus ambitieux : elle sera au Salon du Bourget 2015 la première femme handicapée à faire une présentation de voltige aérienne. Son premier livre, « La couleur préférée de ma mère », est paru chez Robert Laffont en 2002.

« Au-dessus des nuages », Dorine Bourneton, éditions Robert Laffont, 216 pages, 19 euros.