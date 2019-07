Dorine Bourneton adresse une lettre ouverte à François Hollande

En réaction à la mise en place des Agendas d’accessibilité programmée (AD’AP), dispositif qui peut accorder aux établissements recevant du publics des délais supplémentaires pour l’application de la loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité, notre ancienne chroniqueuse Dorine Bourneton a adressé une lettre ouverte au président de la République François Hollande:

“Monsieur le Président,

Je m’appelle Dorine Bourneton. Je ne vous ai jamais rencontré et sans doute ne me connaissez vous pas. Je vous écris ces quelques lignes parce que, vous et moi, nous nous ressemblons par la volonté qui nous anime et la chance qui nous est offerte de construire une vie accomplie utile aux autres.

Je vous écris pour vous dire combien j’ai eu de la chance. Et combien les opportunités qui m’ont été offertes grâce à des personnes exceptionnelles et passionnées m’ont permis de réaliser des choses qui paraissaient impossibles de prime abord.

J’ai de la chance car, à 16 ans, j’ai été la seule rescapée d’un accident d’avion ; chanceuse, oui, même si j’ai perdu l’usage de mes jambes. J’ai de la chance car, quelques années plus tard, j’ai passé mon brevet de pilote d’avion et suis devenue la première pilote handicapée à effectuer une présentation en vol au salon du Bourget.

J’ai la chance d’avoir pu devenir la « maman à roulettes » épanouie d’une petite fille ravissante. D’avoir participé à la création d’une entreprise qui emploie des salariés handicapés, d’écrire des livres, de donner des conférences, ce qui me vaut beaucoup de témoignages de solidarité.

Si j’ai réussi à accomplir des choses exceptionnelles, aujourd’hui, mon quotidien est de ne pouvoir accéder à l’école de mon enfant ou à la pharmacie de mon quartier, de ne pas manger du pain frais tous les jours car la boulangerie a une marche infranchissable. Mes amis hésitent souvent à m’inviter le samedi soir au cinéma ou au restaurant, lieux inaccessibles pour moi, et, demain encore, certains y renonceront par avance. Et je n’insisterai pas sur les journées pénibles qui sont les miennes où je ne peux me rendre aux toilettes dans des lieux publics, m’obligeant à me retenir pendant des heures…Accomplir des prouesses étonnantes est une chose, vivre le quotidien d’une personne à mobilité réduite en est une autre.

Monsieur le Président, si je vous écris aujourd’hui, c’est pour vous dire combien je suis attristée, affligée et révoltée du report de la loi de 2005 sur l’accessibilité handicap. Cette loi qui élevait la France au niveau de nombreux pays européens aurait permis à beaucoup de personnes handicapées d’accéder à des espaces qui leur restent aujourd’hui interdits.

Comment peut-on accepter en 2014 que la France, patrie des lumières et de la liberté empêche des citoyens à part entière, par principe et de façon humiliante, l’accès à des lieux publics ? Comment la France, berceau des droits de l’homme, peut-elle valider une telle exclusion ? Les exemples dans l’Histoire, où des interdictions injustes ont conduit des hommes politiques à se lever et prendre des décisions mémorables ne manquent pas. Le passé récent nous montre, à travers les textes de loi sur l’avortement ou la peine de mort que, souvent, on ne retient d’un mandat présidentiel que les décisions symboliques et courageuses. Que pensera-t-on demain de cette loi de 2005 si elle se transforme en une opportunité gâchée ? Comment pouvez-vous laisser passer une telle chance ?

Monsieur le Président, n’avez-vous donc personne dans votre entourage pour vous aider à mettre en place une réelle politique pour les personnes handicapées ? Pour surmonter les arguments financiers et développer des solutions viables, simples et tellement indispensables aux personnes à mobilité réduite ? Des solutions existent, peu onéreuses et adaptées à chaque situation. Allez-vous laisser le report de la loi sur l’accessibilité handicap devenir le symbole du renoncement du monde politique ?

Je n’ose croire que vous pensiez que l’impossible ne puisse devenir possible…si tel était le cas, je vous inviterais bien volontiers à voler à mes côtés…lors du prochain Salon du Bourget.

Bien cordialement,

Dorine Bourneton “