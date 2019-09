Dons pour Haïti : UFC-Que Choisir recommande la vigilance

L’association UFC-Que Choisir a appelé les consommateurs à la vigilance vis-à-vis des dons pour Haïti sollicités par courriel ou SMS par des groupes non identifiés, recommandant de privilégier les ONG connues. “Devant les images de désolation en provenance d’Haïti, le premier réflexe est de manifester sa solidarité en aidant une ONG. Puis vient un moment d’hésitation : l’argent versé sera-t-il profitable ?”, s’interroge l’association dans sa lettre électronique hebdomadaire. Le premier conseil “pour que l’argent aille bien aux destinataires” est de “donner à une association qui a pignon sur rue”, car une catastrophe de cette ampleur “nécessite un professionnalisme”, écrit-elle. “Fuyez les vrais arnaqueurs qui sollicitent vos dons par courriel ou SMS dont vous n’avez jamais entendu parler. L’utilisation de SMS surtaxés n’est pas recommandée non plus”, poursuit UFC-Que Choisir en demandant aussi de renoncer aux dons en nature “qui embarrassent plus les associations qu’elles ne les aident”. “Le mieux est de faire un chèque à envoyer par courrier” ou si la personne souhaite payer avec sa carte bleue sur internet, elle doit bien vérifier que la page est sécurisée.