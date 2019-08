Donner accès à la presse

Vocale Presse est un logiciel destiné aux aveugles et aux malvoyants, qui a été développé par la société Akompas Technologies en collaboration avec l’Association Valentin Haüy (AVH), afin de garantir la simplicité et l’adaptation de ce logiciel aux besoins des déficients visuels.

Vocale Presse permet d’écouter, grâce à une connexion Internet et à une synthèse vocale intégrée, le contenu de nombreux journaux et magazines de la presse française et internationale. L’écoute des journaux s’effectue dès le jour de la sortie de l’édition papier. Le système de téléchargement et d’archivage du logiciel Vocale Presse permet de lire le journal de son choix* à tout moment. Il est possible d’arrêter l’écoute et de la reprendre plus tard.

Aujourd’hui, plus de 500 aveugles ou malvoyants utilisent Vocale Presse, que ce soit à leur domicile, dans les bibliothèques municipales, universitaires ou les maisons de retraite impliquées dans les projets d’accessibilité à la culture et à l’information des déficients visuels.

Chargement automatique

Vous pouvez télécharger Vocale Presse sur le site internet www.akompas.com pour un essai gratuit d’une semaine pour chacun des journaux disponibles. Compatible avec l’ensemble des autres logiciels présents sur l’ordinateur, l’utilisation du logiciel nécessite uniquement un ordinateur et une connexion Internet. Le téléchargement d’un journal se fait automatiquement en quelques secondes. Seulement 4 touches du clavier sont nécessaires pour utiliser Vocale Presse. Enfin, Akompas Technologies assure l’assistance téléphonique.

Soutenue par l’ANVAR (Aide financière à la création d’entreprise),Vocale Presse a obtenu le trophée européen de l’innovation (2002) ainsi que le Fonds régional d’Aide au Multimédia PACA (2006).

*Libération, Le Figaro, Le Monde, L’Express, L’Equipe, Le Parisien, L’Entreprise, l’Expansion, Lire, Ouest-France, La Dépêche du Midi, les DNA, l’Est Républicain, Le Soir, La Presse, Le Point, Marie-Claire, Le Nouvel Observateur, Le Journal des Finances, Challenge, Sciences et Avenir.

Akompas Technologies – 42, Rue Condorcet – 13016 Marseille – Tél : 04 91 65 51 19 -Numéro Indigo : 0 820 025 464 – E-mail : info@akompas.com – Site Internet : http://www.akompas.com